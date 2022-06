La Claro Gaming Stars League cerró la segunda fase del torneo Clausura 2022 con su tercera Súper Semana, y ahora iniciará la fase de PlayOffs con series al mejor de tres partidas que comenzarán a definir los primeros semifinalistas de la competición. Toda esta fase final de la competición oficial de League of Legends en Perú llega gracias a la LVP (Grupo MEDIAPRO) y auspiciada por Claro Gaming.

Aquí el resumen de la jornada:

Incubus

Los Demonios Sensuales fueron sorprendidos en la jornada 11 perdiendo el invicto ante un Cienciano Esports que sacó su mejor versión, pero luego de esa caída lograron llevarse a casa dos victorias contra Antares Esports y Spectacled Bears.

Al ser líderes de la fase regular, deberán enfrentarse en Playoffs contra Club Deportivo Municipal, partida en la que no deberían tener dificultades en el papel, pero los enfrentamientos en una serie suelen traer más sorpresas que los enfrentamientos de una etapa regular.

Spectacled Bears

Una doble jornada sorprendió a los Osos de Anteojos el jueves, porque aunque lograron ganarle a Instinct Gaming, perdieron contra todo pronóstico ante El Muni, y para rematar, perdieron contra Incubus el viernes. Pese a las dos recientes derrotas se clasificaron segundos a la fase de Playoffs.

Ahora Spectacled Bears enfrentará su más grande desafío en una serie al mejor de tres partidas contra Cienciano Esports, con un contraste fuerte en el presente cercano de los equipos, por un lado Los Osos vienen de dos derrotas seguidas, y El Papá viene con una racha de tres victorias.

Cienciano Esports

Sin lugar a dudas, la última súper semana fue la mejor semana para El Papá de América en toda la competición durante este 2022, rompieron el invicto de Incubus, aplastaron a El Muni y a Las Palomas, y lograron tres victorias que los posicionan de nuevo como favoritos al título.

Con esta gran racha, El Upaupapá llega con confianza a los Playoffs para enfrentar en una serie al mejor de tres a Spectacled Bears, quienes estuvieron arriba de ellos gran parte de la fase regular.

Club Deportivo Municipal

Justo a tiempo El Muni encontró el juego necesario para ganarle a Spectacled Bears y a Instinct Gaming en la última semana de la fase regular, y pese a no ganarle a Cienciano Esports, llegan con buen juego e ideas a la fase de Playoffs.

El rival a vencer es Incubus, en una serie al mejor de tres partidas que será la prueba definitiva que confirmará si vale la pena conformar una Escuadra de la Experiencia con una mentalidad que sobrepone afianzar el talento presente a buscar la mejoría del proyecto con cambios.

Diamond Doves

El futuro es incierto para Las Palomas de Diamante, el juego no brilló una vez más esta semana, y solo quedaron dos derrotas ante Antares Esports y Cienciano Esports, y una serie de preguntas encierra todo este juego ¿Acertó Fredle con los nuevos jugadores? ¿Por qué el carril inferior no domina como hace unos meses? ¿Qué le espera a este equipo en la súper final?

El rayo de esperanza para Diamond Doves es que terminaron la etapa regular en el mismo quinto lugar que terminaron en el torneo pasado donde quedaron campeones, y que la luz de la “DDzinha” de los playoffs pasados sigue allí, pero no es alentador que el rival en playoffs esta vez, en una serie al mejor de tres, sea un equipo al que no le has podido ganar en todo el split: Antares Esports.

Antares Esports

Sorprende el desempeño que tiene a Los Escorpiones Galácticos en la fase de Playoffs, que es la suma de sus esfuerzos más la suerte de que algunos marcadores ajenos les favorecieron, lo mejor de todo esto es que lo que viene ahora son series al mejor de tres y al mejor de cinco, donde los drafts sorpresa de Naru y el juego del polivalente 1Lucky podrán brillar mucho más.

Los Playoffs no podrían favorecerlos más, dado que el rival es el campeón defensor, pero también el equipo al que vencieron dos veces en fase regular, así que la suerte sigue de su lado siempre que entiendan que los desafíos de una fase regular son diferentes a los de una fase de playoffs.

Instinct Gaming

Instinct Gaming llegó al lugar máximo donde la experiencia de su staff y sus jugadores podría llevarle, sus fortalezas les hicieron llegar más allá de las primeras 7 jornadas, pero sus debilidades condicionaron su clasificación.

Es frustrante que, uno de los dos equipos icónicos de la competición, y que llegó a una final hace no más de dos meses, ahora esté ad portas de la promoción de ascenso y relegación, y de un probable descenso.

Todo un ejemplo de lo que las organizaciones y promesas de los esports deben aprender a hacer y no hacer con sus proyectos.

PlayOffs de la Claro Gaming Stars League Clausura 2022

Jornada 14 - Jueves 30 de Junio:

Incubus vs. Club Deportivo Municipal Bo3 19:00 p.m.

Spectacled Bears vs. Cienciano Esports Bo3 21:00 p.m.

Jornada 15 - Viernes 1 de Julio:

Diamond Doves vs. Antares Esports Bo3 19:00 p.m.

La Lucha por el título de la Claro Gaming Stars League Clausura 2022 sigue en órbita, y puedes verla todos los jueves y viernes desde las 6:30 p.m. con cobertura por los canales de Twitch, YouTube, Trovo y Facebook de la LVP Perú.

Agéndate y disfruta la máxima competición de League of Legends en Perú: la Claro Gaming Stars League. Junto a Zui, Thunder, Polaridadb, el mejor equipo de producción e invitados especiales vivirás las emociones del League of Legends Peruano, siguiendo también la LVP Perú en todas sus redes sociales para estar al tanto de los esports en el país: linktr.ee/lvpperu.