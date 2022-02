La décima y undécima jornada del Torneo Apertura de la Claro Gaming Stars League continúa con la segunda fase del torneo. Los 7 equipos que siguen en competencia aún tienen opciones claras para pasar a la siguiente fase del torneo, y cada jueves y viernes desde las 7:00 p.m. puedes ver todas las emociones de La competición oficial de League of Legends en Perú organizada por LVP (Grupo MEDIAPRO).

Cerca de la mitad de la segunda fase, cada equipo sigue vivo en la Claro Gaming Stars League, y salvo Instinct Gaming e Incubus, cualquier otro equipo puede quedar por fuera, en especial por el hecho de que la diferencia entre el 3er lugar y el 6to lugar de la tabla no es un reflejo del nivel tan parejo que tienen estos 4 equipos.

Con un cupo asegurado a la siguiente fase, pase lo que pase, Instinct Gaming podría seguir a todo nivel o aflojar el paso, el jueves a primera hora se enfrentará al último de la tabla: Deliverance Esports, y el viernes ante el Club Deportivo Municipal, la escuadra del Instinto tiene la confianza de haber ganado sus últimos enfrentamientos contra ambas escuadras.

Incubus viene de una doble jornada que no pudieron aprovechar al máximo dado que, por un asunto fortuito, no pudieron presentarse ante Instinct Gaming la semana pasada, sin embargo, ya tienen el cupo asegurado a la siguiente fase. Sorprende saber, que gracias a su doble jornada la semana pasada, los demonios sensuales solo tienen un enfrentamiento esta semana ante Cienciano Esports el viernes, un rival que ya han superado sin dificultad pero de quien no deberían confiarse.

Con una victoria más, Spectacled Bears amarrará su pase a la siguiente fase del torneo y tiene su doble jornada para hacerlo, en ella se enfrentará ante Cienciano Esports y Diamond Doves, con la confianza de haberle ganado a ambos equipos en el presente split. El día viernes, los osos de anteojos no tendrán partida.

Diamond Doves escaló como nunca al sacarle el máximo provecho a su doble jornada con dos épicas victorias, y es a causa de esa doble jornada que solo tendrá un enfrentamiento esta semana ante Spectacled Bears, equipo contra el que no ha ganado en este split pero ante el que espera replicar el éxito de la última fecha.

Club Deportivo Municipal tendrá 3 partidas esta semana, la primera el jueves ante el papá de américa a quién ya le ganó en la primera fecha de la Claro Gaming Stars League, y el viernes tendrá una doble jornada muy interesante, ya que recibirá en la grieta del invocador al líder de la tabla: Instinct Gaming, y dos horas después al último de la tabla: Deliverance Esports. Tres partidas para las que se ve que el Muni llega muy sólido.

Cienciano Esports tiene una semana similar a la de Spectacled Bears y Club Deportivo Municipal, respecto a que también tienen 3 partidas esta semana, casualmente el jueves debe enfrentarse a ellos dos respectivamente, y a ninguno de ellos, ni a los Osos ni al Muni, les pudo ganar en la primera fase de la Claro Gaming Stars League. El viernes, el cierre de semana sigue igual de difícil, dado que se enfrentarán ante un Incubus que los aplastó en la jornada 3. A todas luces, la semana más difícil para el Upaupapá en lo que va del año.

El patito feo y encapuchado de esta semana es Deliverance Esports, ya que sus esperanzas de pasar a la siguiente fase son escasas y complicadas, pero no imposibles. Los chicos de la capucha roja abrirán y cerrarán esta semana la Claro Gaming Stars League, inicialmente se enfrentarán el jueves al que, en el papel, es el más difícil a vencer: el líder Instinct Gaming. El jueves cerrarán la jornada ante un Muni que tiene doble jornada, y cuyo mental dependerá de cómo lleguen de su partida ante, casualmente, el líder Instinct Gaming.

Si Deliverance Esports pierde sus dos partidas esta semana, y Cienciano Esports y el Muni cosechan al menos una victoria cada uno, Los chicos de la capucha roja irán a la promoción de ascenso y relegación.

Este será el cronograma de esta semana:

Jornada 10 - Jueves 24 de Febrero

Deliverance Esports vs. Instinct Gaming. 7:00 p.m.

Cienciano Esports vs. Spectacled Bears. 8:00 p.m.

Cienciano Esports vs. Club Deportivo Municipal. 9:00 p.m.

Spectacled Bears vs. Diamond Doves. 10:00 p.m.

Jornada 11 - Viernes 25 de Febrero

Instinct Gaming vs. Club Deportivo Municipal. 7:00 p.m.

Cienciano Esports vs. Incubus. 8:00 p.m.

Club Deportivo Municipal vs. Deliverance Esports. 9:00 p.m.

Disfruta todos los enfrentamientos de la Claro Gaming Stars League cada jueves y viernes desde las 19:00 p.m. en vivo por los canales de Twitch, YouTube, Trovo y Facebook de la LVP Perú.

