Claro Guardians League 2020. Recuerda bien ese nombre ya que se trata de la primera liga profesional de League of Legends (LoL) que se disputará en el Perú con el aval de Riot Games, el estudio que edita el juego que tiene unos 100 millones de jugadores activos.

Además de dinero, el mejor equipo de este certamen se llevará un cupo de ascenso a la Liga Latinoamérica (LLA), el mayor torneo del juego en la región.

El Claro Guardians League 2020 dará inicio el próximo año y aquí te contamos qué equipos formarán parte de su primera etapa. Dichos cuadros fueron elegidos por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) luego de un riguroso proceso de selección.

Los seleccionados, además de demostrar su gran nivel en LoL, debieron presentar una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo que incluía plan de negocio, plan deportivo, plan de marca e historial en competiciones.

Los ocho equipos seleccionados

El formato del Claro Guardians League 2020 será el siguiente: dos temporadas por año y en cada edición participarán ocho equipos. Según los organizadores, “tendremos premios sin precedentes y habrá una narrativa a la altura de las demás ligas nacionales de la región”.

Los equipos seleccionados para el Claro Guardians League 2020 son:

1. INFAMOUS

2. THUNDER PREDATOR

3. INSTINCT GAMING

4. LP3

5. SPECTACLED BEARS

6. DELIVERANCE

7. MAD KINGS

8. GPRIDE

El Claro Guardians League es el máximo competitivo de League of Legends. (Imagen: Liga de Videojuegos Profesional)

--- La trascendencia del torneo ---

Como se sabe, El Comercio se embarcó en abril de 2019 en la apuesta por la cobertura de noticias de eSports, también conocidos como deportes electrónicos. La principal insignia de esta iniciativa fue el Claro Guardians League, la liga amateur que tuvo dos temporadas en 2019 y que fue organizada en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games. También contó con la presencia de importantes marcas como Claro, Gillette y Old Spice de P&G.

“Seguimos entendiendo este fenómeno mundial (eSports) para lograr que nuestras audiencias tengan acceso a esta gran plataforma de contenidos. Ahora ya estamos mirando al 2020 para seguir mejorando el nivel de los equipos locales y hacerlos crecer hacia la internacionalización”, dijo en una anterior entrevista Claudia Kanashiro, gerente de Eventos y Experiencias Grupo El Comercio.

Las expectativas positivas sobre la nueva liga profesional y cómo esta ayudará en el crecimiento de la escena de eSports local y regional, también alcanza a las marcas auspiciadoras.

En ese sentido, José Miguel Espinoza, gerente de Imagen de Claro, sostiene lo siguiente: “El objetivo de Claro Gaming no solo es mejorar la experiencia de juego, sino contribuir con la profesionalización de la escena en los eSports. Lo alcanzado durante el 2019, de la mano de El Comercio y LVP, con el lanzamiento de la primera liga amateur oficial de League of Legends ha marcado un hito en ese sentido. Más importante aún será complementar la estrategia con el próximo lanzamiento de la primera liga profesional de League of Legends, en el 2020. Eso abrirá camino para muchos de los jóvenes talentos que representan al Perú en esta disciplina y generará nuevas oportunidades para ellos tanto en la escena local como la internacional”.

Por su parte, María José Benavente, gerente de Marca de Gillette Perú, añade: “Por más de 110 años, Gillette ha patrocinado a los mejores atletas, equipos y ligas deportivas del mundo como un vehículo para conectar con los hombres, a través de su pasión por el deporte. Y así como los consumidores evolucionaron, también lo hizo el deporte. Por este motivo, estamos orgullosos de ser una de las primeras marcas en apoyar la Claro Guardians League”.

Ximena Arróspide, gerente de Marca de Old Spice para Perú, en tanto, sostiene: “Sabemos que cuando navegamos en el mundo de la competencia virtual la protección es tan importante como en cualquier otro deporte; es por eso que, como estrategia, Old Spice busca aumentar la conciencia de marca a través de contenido e interacciones audaces en las plataformas que forma parte del mundo de los eSports”.

¿Cómo puedo clasificar a la liga profesional de LoL?

En 2020, los Circuitos Nacionales serán exclusivos de los equipos amateurs que recién empiezan en el mundo de los eSports. Al final de cada temporada, los mejores tendrán la chance de clasificar a la liga profesional.

Con esto, los organizadores buscan “garantizar estabilidad y constancia para construir un ecosistema competitivo con proyección internacional”.

DATOS

- League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial.

