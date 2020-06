Los eSports en el Perú no se detienen y prueba de ello es el regreso de la Claro Guardians League, la primera liga oficial de League of Legends. La primera fecha de la competencia se viene realizando desde las 7 p.m. y ya tenemos a los dos primeros ganadores de la noche: Polaris Gaming y Deliverance, cuadros que superaron a Diamond Doves y Cienciano eSports, respectivamente. Ahora se viene el Instinct Gaming vs. G-Pride.

Luego veremos el Mad Kings vs. Incubus. Cabe destacar que todas las transmisiones de la Claro Guardians League se llevarán a cabo los jueves y viernes desde las 7:00 p.m. (hora Perú) a través de los canales de LVP Perú en Twitch, Facebook y YouTube.

Aquí dejamos la transmisión:

El resumen

►Polaris vs. Diamond Doves

En la primera partida, Polaris Gaming derrotó a Diamond Doves en 37 minutos de juego, a pesar de ser superado en diversos momentos de la partida. El equipo ganador terminó con menos asesinatos (9) que su rival Diamond Doves (19); no obstante, Polaris destruyó el nexo a tiempo para sacar adelante la victoria.

►Deliverance eSports vs. Cienciano eSports

El actual subcampeón nacional le arruinó la fiesta del debut a Cienciano eSports. El cuadro cuzqueño hizo su primera participación en la Claro Guardians League, pero sin suerte, ya que fue vencido en 32 minutos frente a Deliverance por un resultado de 11 a 4.

La previa

Como se sabe, la Claro Guardians League a lo largo de este 2020 repartirá US$ 40.000 en premios y un cupo para participar por la clasificación a la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA), la máxima competencia de LoL en la región.

Entre las novedades que se conocen del Clausura, tenemos la llegada de Cienciano eSports a la competencia, cuadro que se fusionó con Anzu Esports. De esta forma, Cienciano marca un hito en la historia de los deportes electrónicos de League of Legends en el Perú, al convertirse en el primer club de fútbol que une al máximo torneo de LoL en el país.

Estos son los equipos que participarán en el Clausura de la Claro Guardians League:

Instinct Gaming

Deliverance eSports

Cienciano eSports

G-Pride

Incubus

Mad Kings

Polaris Gaming

Diamond Doves

Instinct, el actual tricampeón nacional de LoL

Asimismo, el Apertura de la Claro Guardians League se lo llevó Instinct Gaming, cuadro que se consagró como tricampeón nacional al derrotar por 3 a 1 a Deliverance eSports en una final de infarto.

Sumado a ello, Marcelo Perales, el CEO de Instinct, aseguró en una entrevista con este diario que su equipo saldrá victorioso en el Clausura sin problemas. Aunque cabe destacar que ‘Piqueos’, pieza fundamental del tricampeón, dejó el equipo para unirse a Kaos Latin Gamers, de Chile.

Este torneo es organizado por el grupo El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G y 360 Energy Drink.

DATO:

League of Legends es un videojuego gratuito del género de estrategia en tiempo real y puede ser descargado desde este enlace.

