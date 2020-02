La Claro Guardians League, la primera liga profesional de League of Legends del país, vuelve al ruedo. Luego de la quinta jornada que se realizó ayer, el día de hoy seremos testigos de la sexta fecha de la competencia, la cual inicia a las 7:00 p.m. con el versus entre Mad Kings y Polaris Gaming.

Luego de este choque, llegan estas partidas: G-Pride vs. Anzu Esports, LP3 Serranos vs. Deliverance Esports e Instinct Gaming vs. Holy Knights.

El resumen de la quinta jornada

La quinta fecha se realizó el jueves 6 de febrero y los ganadores fueron los equipos de Instinct Gaming, Holy Knights, G-Pride y Mad Kings.

►Instinct Gaming vs. Deliverance Esports

El choque de la jornada. En una de las partidas más reñidas, se enfrentaron Instinct Gaming, el flamante bicampeón nacional, versus Deliverance Esports, su más cercano perseguidor. Luego de 27 minutos, los chicos del Instinto sacaron adelante la victoria con un contundente 12 a 1.

A lo largo del ‘match’, Instinct se mantuvo por encima de Deliverance, gracias al trabajo de ‘Piqueos’ y ‘Laro’, que se destacaron en todo momento. Los muchachos de la capucha roja no pudieron hacerle frente al bicampeón y líder.

El MVP de la partida fue para ‘Laro’, de Instinct, que aseguró 5 asesinatos, 0 muertes y 6 asistencias.

►LP3 Serranos vs. Holy Knights

El subcampeón no quiere perderle el rastro a Instinct. Luego de un inicio difícil en el torneo para Holy Knights (antes conocidos como Spectacled Bears), el cuadro comandado por el experimentado ‘0noken’ empiezan a recuperar terreno.

El equipo de Holy Knights barrió con LP3, tras una partida en la que fueron ampliamente superiores. El choque duró 27 minutos y terminó con un saldo de 15 a 4 a favor de Los caballeros sagrados.

El MVP del choque fue ‘Vsack’, de Holy Knights, que alcanzó 6 asesinatos, 0 muertes y 3 asistencias.

►G-Pride vs. Polaris Gaming

Luego de un retraso en la llave de Mad Kings vs. Anzu Esports, el equipo deportivo de la LVP ordenó que el ‘match’ entre G-Pride y Polaris Gaming vaya como tercero. En ese sentido, este round fue para G-Pride, que venció por 17 a 2 a Polaris Gaming, que mantiene una racha negativa de 5 derrotas consecutivas, lo que posiciona al cuadro al fondo de la tabla.

Justamente, este conjunto lo intentó por todos los medios, pero no fue suficiente para derribar a los Gorilas orgullosos. En el minuto 15, por ejemplo, G-Pride tenía un resultado a favor de 11 a 1 en asesinatos, dos torretas y dos dragones en la espalda.

La resistencia de Polaris se terminó de quebrar a los 25 minutos.

El MVP fue ‘Ganks’, de G-Pride, con llegó a tener un ‘score’ de 10 asesinatos, 0 muertes y 4 asistencia.

►Mad Kings vs. Anzu Esports

La partida reñida de la noche. El cuadro de Mad Kings cerró el encuentro a los 37 minutos, lo que convierte a este versus en el más largo de la jornada. Asimismo, los comandados por ‘Snoopy’ derrotaron a Anzu Esports por 19 a 5.

Durante el camino hacia la victoria, Los reyes locos fueron destruyendo torretas y consiguiendo espíritus de dragones. No obstante, Anzu Esports resistió y extendió la partida hasta más de 35 minutos, aunque terminó por sucumbir.

El MVP se lo llevó ‘Snoopy’, pro-player de Mad Kings que tuvo un KDA de 7 asesinatos, 1 muertes y 8 asistencias.

La previa

Cabe resaltar que la fase regular de la Claro Guardians League, que inició el 23 de enero, se extenderá hasta el 26 de marzo.

Los organizadores de esta competencia de eSports premiarán durante el 2020 con US$ 40.000 en efectivo y un cupo para participar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), la cita más importante de dicho videojuego en la región.

Para los interesados en participar en futuras ediciones de la liga Claro Guardians League, los organizadores establecerán un Circuito nacional amateur, el cual estará abierto al público en general y premiará con el ingreso a dicho certamen.

