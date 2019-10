El Claro Guardians League, el certamen de League of Legends más importante del Perú, definirá el día de mañana a los finalistas de Torneo #3. Los equipos que se batirán son: Spetacled Bears vs. LP3 e Instinct Gaming vs. Pegasus Riders.

La semifinal del Torneo #3 está programada para este jueves desde las 7 p.m., mientras que la final se realizará el viernes a la misma hora.

Como se sabe, el Claro Guardians League lleva dos temporadas entre nosotros. Se trata de un evento de El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con la presencia de importantes marcas como Claro, Gillette y Old Spice de P&G.

El Claro Guardians League, por otra parte, alista actualmente más de US$5.000 en premios para los mejores cuatro puestos de la tabla. A su vez, los equipos tienen la oportunidad de llevarse a casa el título de campeón nacional de League of Legends. Si estás interesado en participar, puedes entrar aquí.

Los cuatro mejores equipos del Torneo #3

►Spectacled Bears

Es el campeón del Torneo #1 y finalista del #2. Entre sus filas se encuentran los siguientes jugadores:

‘ByFalco’

‘Psykjé’ [CHI]

‘Alex Mércer’

'Allerz’

‘1Comander’ [URU]

‘lepuma ft’ [ARG]

Spectacled Bears. (Difusión)

►LP3 Serranos

Es el actual subcampeón nacional de League of Legends. Sin embargo, el equipo no está teniendo su mejor temporada, ya que no ha podido clasificar a ninguna final de los anteriores torneos. Sus pro-players son:

llShadowHunterll

Whim [ARG]

vSack

Zeldris

jeancarloj0819

DarkNubi1

Day Beats [CHI]

xChris

Lp3 Serranos. (Difusión)

►Instinct Gaming

El campeón nacional busca llegar a su primera final del certamen. El cuadro de ‘Piqueos’ tiene como objetivo escalar en la tabla de posiciones, pues actualmente se ubica en quinto puesto.

Este es su roster:

‘Sandia’

‘Marcelo’

‘Piqueos’

‘Master Jos’

‘bg18yolo’

‘Brayaron’

'INS Laro’

Instinct Gaming. (Difusión)

►Pegasus Riders

En su primera semifinal, Pegasus Riders tiene la oportunidad de dar el golpe. La escuadra del recordado ’00 Ganks’ (exLP3 Serranos) marcha sexto en la tabla y enfrentará a Instinct Gaming, un rival directo.

‘Argos’

‘FDkuro’

‘AuraOkami’

‘Zulfiqar’

‘FD Ebix’

‘00 Ganks’

Pegasus Riders. (Captura de pantalla)





DATOS:

- La primera temporada del Claro Guardians League se la llevó el equipo nacional de Instinct Gaming.

- League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) gratuito que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En 2018, Riot Games repartió en su mayor competencia mundial (World’s 2018) un total de US$ 6’450.000 entre los participantes.

