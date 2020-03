La primera liga competitiva de League of Legends en el Perú, la Claro Guardians League, vuelve a la acción. Desde las 7:00 p.m. de hoy se realizará su jornada 12, mientras que mañana, desde la misma hora, se llevará a cabo la fecha 13. Esta cita eSport extenderá su fase regular hasta el 13 de marzo, solo seis de los ocho equipos participantes clasifican a los playoffs.

Así, la jornada 12 está compuesta por los siguientes enfrentamientos: Polaris Gaming vs. G-Pride (7 p.m.), Anzu vs. Mad Kings (8 p.m.), Holy Knights vs. LP3 Serranos (9 p.m.) y Deliverance Esports vs. Instinct Gaming (10 p.m.).

Como se sabe, en este campeonato de eSports hay US$ 40.000 en juego y un boleto para luchar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

A diferencia de lo que vimos en 2019, la Claro Guardians League 2020 es una liga compuesta por ocho equipos ya definidos, dos fases (Apertura y Clausura), enfrentamientos semanales (todos los jueves y viernes desde las 7:00 p.m.)

Claro Guardians League - Jornada 12 (05 de marzo)

Polaris Gaming vs. G-Pride (7 p.m.)

Anzu vs. Mad Kings (8 p.m.)

Holy Knights vs. LP3 Serranos (9 p.m.)

Deliverance Esports vs. Instinct Gaming (10 p.m.)

Claro Guardians League - Jornada 13 (06 de marzo)

Holy Knights vs. Instinct Gaming (7 p.m.)

Deliverance Esports vs. LP3 (8 p.m.)

Anzu vs. G-Pride (9 p.m.)

Polaris vs. Mad Kings (10 p.m.)

La tabla de clasificación de la Claro Guardians League

El claro líder del campeonato es Instinct Gaming, que hasta el momento ha ganado 10 duelos y ha perdido solo uno. A su vez, Deliverance y Mad Kings son sus más cercanos perseguidores:

Así va la tabla de la Claro Guardians League. (Imagen: LVP)

Cabe destacar que a los playoffs solo clasifican los seis primeros.

La CGL es organizado por el grupo El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G, Sin Parar de Nestlé y 360 Energy Drink.

