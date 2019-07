eSports | El camino que deben seguir los equipos para estar en las grandes ligas

Si tienes entre 18 y 35 años, probablemente, juegas algún videojuego una vez por semana. Ese es el tiempo promedio que los peruanos le dedican a los juegos de video, según estudio publicado hace poco.

Los videojuegos han evolucionado vertiginosamente. Jugarlos se ha vuelto una actividad cotidiana en las familias, llegando a ser practicada tanto por mujeres y hombres de todas las edades. Atrás quedó el tiempo en el que los mayores etiquetaban de vagos a los muchachos que disfrutaban pasar horas frente a la pantalla controlando a sus personajes favoritos. Esas épocas se fueron, los chicos se hicieron hombres y heredaron el gusto a sus hijos.

Sin embargo, para algunas personas sentarse frente a una computadora o una consola es mucho más que solo un gusto: es una profesión. A estas personas se les conoce como jugadores profesionales, 'pro-player' o 'gamers'. Y, como en cualquier otra carrera, ellos se dedican de lleno a lo suyo, a jugar, pero ahora lo hacen de forma competitiva.

Lastimosamente, en nuestro país el camino que recorren los jóvenes que quieren desarrollarse como gamers no es tan sencillo, aunque tampoco es imposible. Muchas veces el primer obstáculo viene de la propia familia. Para un padre, una cosa es que su hijo dedique un rato de su tiempo libre a los videojuegos; pero otra muy distinta es que le diga que, acabando el colegio, quiere dedicarse a esta actividad a tiempo completo, que quiere vivir de ella. Muchos padres pegan un grito al cielo.

El segundo gran obstáculo es que en el país aún no son muchas las organizaciones que apuestan por la industria de los videojuegos competitivos, conocidos también como deportes electrónicos o eSports. La falta de inversión limita la infraestructura adecuada para que los chicos que quieren dedicarse a esto puedan profesionalizarse, provocando, a su vez, que la imagen del gamer no sea tan valorada, como sí lo es en otros países de la región y el mundo.

No todas son malas noticias. Al contrario, cada vez son más las instituciones y empresas que empiezan a interesarse en invertir en la industria o que ya han empezado a hacerlo.

Un claro ejemplo es la Claro Guardians League, la competencia de League of Legends más importante del país, que organizan Claro, La Liga Profesional de Videojuegos (LVP) y El Comercio. El certamen tiene como objetivo ser un referente en el Perú y Latinoamérica.

Con iniciativas como esta en marcha, ahora toca que los jugadores aprendan a volverse profesionales. Por ello, desde este Diario conversamos con representantes de tres de los equipos que, a la fecha, lideran la tabla de posiciones del Claro Guardians League. Las tres escuadras tienen un gran nivel competitivo, pero además cada una de ellas ejemplifica muy bien las etapas por las que debe pasar todo equipo de eSport que planea profesionalizarse.



De izquierda a derecha: Andy Lagos 'Argos', Jorge Bravo ‘Kouke’, Jeancarlos Sánchez ‘Jeallow’, Jorge Mendoza 'Shall' y Robert Alvarado ‘Robertiño’ (Foto: El Comercio)

“Me di cuente de que si me propongo algo puedo lograrlo”

Jorge Mendoza (18 años) y Andy Lagos (23 años) son jugadores de Flashes Doves, conocidos en la escena de 'League of Leaguens' como 'Shall' y 'Argos', respectivamente. Se trata de un equipo recientemente formado que participa por primera vez en un torneo de la magnitud del Claro Guardians League.



Flash Doves refleja la realidad de muchas otras escuadras que recién comienzan. Está conformada por un grupo de amigos que se juntaron para divertirse un rato y se dieron cuenta de que su nivel de juego era bueno y daba para mucho más.



“Después subir al nivel 30 y estar en bronce 5 me sentía atrapado. Dejé de jugar y me tomé un año sabático porque sentía que era el peor en League of Legends. Pero cuando regresé me metí tanto en el juego que salté muy rápido a diamante 5 (división que ahora ya no existe). Fue en ese momento que me di cuenta de que si me propongo algo puedo lograrlo. Entonces, empecé a dedicarle más tiempo al juego y logré ganar junto a mi equipo un torneo universitario”, recuerda 'Shall'.



Por su parte, 'Argos' explica que “a mí me motiva jugar con mis amigos porque me divierto, me desestreso, aunque a veces también me estreso. Pero yo lo tomo como una diversión; sin embargo, no descarto que más adelante se pueda dar algo más serio”.



Cuando el equipo descubrió su potencial decidió probar suerte en torneos competitivos. Y hasta el momento no lo ha hecho nada mal, sus integrantes tienen mucha habilidad; no obstante, ellos mismos son conscientes de que no reciben la preparación suficiente.



“Al ser los cinco que conformamos el grupo estudiantes universitarios no tenemos una rutina fija, por lo que nuestros entrenamientos se hacen cuando todos tenemos disponibilidad. Si uno no puede, se cancela todo y se pasa para el siguiente día. En promedio, practicamos dos veces a la semana, pero en ocasiones hemos ido al Claro Guardians League sin entrenamiento previo”, explica 'Shall'.



Aun con todo, ellos saben que participar en eventos de mayor importancia les abre una puerta para que puedan exhibir su talento a marcas que se interesen en patrocinarlos.

“Entrenamos cinco días a la semana, un promedio de cinco horas al día”

Low Pressur3 Serrano es un equipo de Legue of Legedens que se encuentra en una segunda etapa del camino a la profesionalización. Ya es una organización que cuenta con un 'coach' y sus jugadores firman un contrato, lo que les confiere beneficios pero también obligaciones. Tienen un horario de entrenamiento definido y se preparan tanto a nivel táctico como psicológico.



“Al ser un trabajo remunerado, hay obligaciones diarias. Nosotros entrenamos como equipo cinco días a las semanas, un promedio de 5 horas al día. En ese tiempo, desarrollamos distintas actividades, como partidas de entrenamiento, revisiones de partidas o sesiones con la psicóloga”, señala Robert Alvarado 'Robertiño' (21 años).



“También hay dos días libres a la semana para relajarse, para que no nos sintamos agobiados”, añade.



Low Pressur3 Serrano es el ejemplo de cómo se va formando un equipo: con un orden establecido, reglas y un patrocinador que invierte en sus jugadores y genera oportunidades de desarrollo, profesionales y económicas. En síntesis, es un lugar al que muchos jóvenes entusiasmados en crecer dentro de los eSports aspiran llegar.



Jeancarlos Sánchez 'Jeallow' (22 años) fue uno de esos jóvenes. Él no tuvo las cosas fáciles, pero pudo lograr sus objetivos con esfuerzo. “No tuve la oportunidad de tener una computadora en casa. Con mis amigos íbamos a cabinas para divertirnos. De pronto, empecé a jugar League of Legends competitivamente y llegó un momento en el que mi nivel individual subió, entonces, me empezaron a contactar equipos. Actualmente, me encuentro en este 'rooster' (grupo) y me va bastante bien”.



“Yo soy una prueba de que sí se puede vivir de los eSports”

Jorge Bravo 'Kouke' (24 años) comenzó a jugar en 2011, a los 17 años. Desde el inicio estuvo en los puestos más altos de League of Legends. Gracias a su habilidad pudo integrar Infamus, que fue una de las escuadras más importantes del Perú (actualmente ya está disuelta), además tuvo la oportunidad de ser parte de dos equipos mexicanos que compiten a nivel internacional, Pixel y 6Sense. Hoy juega con los chicos de Instinct Gaming (Perú), quienes hasta el momento encabezan la tabla de posiciones del Claro Guardians League.

Jorge Bravo ‘Kouke’ es capitan de Instinct Gaming, el equipo que actualmente lidera la tabla de posiciones del Claro Guardians League. (Foto: El Comercio)

Instinct Gaming es una organización de eSports que fue creada a finales de 2017 por Marcelo Perales. Tiempo después, en 2018, nace la división de League of Legends, siendo esta liderada por el 'coach' Juan "Suplife" Sánchez.



El año pasado, cuando la escuadra recién tenía meses de existencia, quedó en segundo lugar en el Circuito Nacional Peruano Clausura 2018, el torneo más importante de LOL antes de la llegada del Claro Guardians League.



Este es el tipo de organización a la que esperan ingresar muchos jóvenes talentos del país. Cuenta con entrenadores, una buena infraestructura y un plan de trabajo, lo que permite que sus jugadores se dediquen exclusivamente al juego.



'Kouke', quien es el capitán de los “chicos del instinto”, considera de que él es buen un ejemplo de que dedicarse a los eSports sí puede llegar a ser rentable. “Yo soy una prueba de que sí se puede vivir de los eSports. He tenido contratos largos que me remuneran en épocas en las que no entreno y eso me ayuda mucho a mantenerme”, comenta.



“He vivido de esto toda mi vida. Tengo entrenamientos con mi equipo seis días a la semana, desde las 7:30 p.m. hasta las 10:00 p.m. Además, practico por mi cuenta en las mañanas o en las tardes. Es un régimen necesario para poder ganar los campeonatos, porque obviamente lograrlo requiere bastante esfuerzo, dado que en el país hay mucha competencia”, agrega.



'Kouke' le recomienda a todos los que aman League of Legends y quieren mejorar, que estén siempre pendientes de los mejores y aprendan de ellos.



“Yo comencé a jugar esto solo por diversión, pero como soy una persona competitiva y siempre quiero mejorar, me dediqué a observar cómo juegan los mejores. Aprendí mucho de ellos. Lo importante es descubrir los patrones de movimientos de cada jugador”.

¿Están creciendo los eSports en el Perú? [ENTREVISTA]

Juan Diego García, country mánager de la Liga de Videojuegos Profesional; Óscar Soto, game influencer de Claro; y Jorge Bravo, capitán del equipo Instinct Gaming; analizaron la situación de los eSports en el Perú.



Aquí la entrevista que realizamos con ellos:

