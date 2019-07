eSports en el Perú | "En el país hay mucho talento, pero también mucha informalidad"

Para ser exitoso en el mundo de los eSports no basta con tener talento, también es necesario darle dedicación, tal y como lo hacen los deportistas profesionales en sus horas de entrenamiento. Habrá cansancio, aburrimiento y hasta estrés, pero los pro gamers siempre deben estar a punto para competir al máximo nivel.

Según Gabriela Arias y Óscar Soto, game influencers de Claro, los eSports están presentes desde hace décadas en el Perú. Como muestra de ello, aseguran, están los torneos que se organizaban en salones de Super Nintendo o en las cabinas de Internet en los que se jugaban los primeros Starcraft o Counter Strike.

“Los eSports han estado siempre presentes en la cultura popular peruana. Si vemos estadísticas, aproximadamente 3 de cada 10 peruanos juega videojuegos”, comenta Soto.

De acuerdo a los entendidos en la materia, nuestro país cuenta con el potencial necesario para competir y ser protagonista en los eSports, sea cual fuere el videojuego. Sin embargo, no existen muchas iniciativas privadas que hayan podido sacarle provecho a ello.



En ese sentido, saludan iniciativas como el Claro Guardians League, competición de eSports organizada por el grupo El Comercio, Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

“Hay que dar más más apoyo a los chicos que nunca han sido parte de un equipo profesional antes. Algunos no se animan a competir a pesar de que el Perú es cuna de gamers. En el Claro Guardians League se puede inscribir todo el mundo y podemos explotar ese talento", señala Gabriela Arias, conocida como Gabu.



El talento no solo se encuentra en Lima, en provincias viene avanzando a pasos agigantados conforme la industria crece. Es así como han ido apareciendo equipos competitivos en Cusco, Puno, Piura y otras regiones del Perú. Para Soto y Gabu, se necesita abrir más el abanico de opciones para que nuestro país siga posicionándose entre los mejores de la región.

Sin embargo, no solo de habilidad se puede destacar en los eSports, también es necesario contar con una organización más estable e ir dejando atrás la informalidad, es decir tener más seriedad a la hora de ser profesionales de los videojuegos. En otras palabras, con horas de entrenamiento sin tomar este deporte como un simple pasatiempo.



“Los equipos del extranjero tienen reglas. Tienen que entrenar sí o sí una cierta cantidad de horas al día. En Perú aún hay organizaciones flexibles. Todavía falta ser un poco más serios, explotar mejor el talento que tienen los jugadores y ser más organizados”, nos dice Gabu.

Óscar Soto, en tanto, sostiene que la informalidad que se ve en algunos equipos ha dificultado tener un orden y disciplina para formar más jugadores competitivos en los eSports.

eSports | ¿Cómo surgir en un mundo tan competitivo?

Gabriela Arias (Gabu) y Óscar Soto coinciden en que para erigirse en el mundo de los eSports es necesario entrenar bastante. Además, se debe ser perseverante e ingresar a toda competencia de videojuegos en la cual uno crea tener talento.



“Acá no existe el 'me da miedo tal equipo', 'voy a perder' o 'me va a ir mal' (…) Si tú tienes confianza en ti mismo, si de verdad practicas, si eres serio, responsable, vas a ir aprendiendo y mejorando”, comenta Gabu.

Analizar los errores y ver las ventajas que tomó el rival es un buen inicio, porque es un constante aprendizaje. Asimismo, indican, se debe ser honesto con uno mismo. A veces creemos ser el mejor jugador y ello no es necesariamente cierto. Para ser un pro gamer se necesita respetar horarios, ser constantes y abnegados, aseguran.

Pero los eSports no están limitados solamente a lo que pueda hacer un jugador frente a una consola o PC, también hay espacio para quienes no son tan buenos en los videojuegos, como se autodenominan Óscar y Gabriela.



“Hay otras maneras de poder involucrarte: managers, administradores, coaching, psicólogo”, señala Soto.

Existe espacio para toda persona en los eSports, pero para triunfar hay que darle dedicación, no caer en la informalidad ni tomar una profesión a la ligera.



