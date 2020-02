La Claro Guardians League 2020 (CGL), la primera liga profesional de League of Legends (LoL) en nuestro país, cerrará entre hoy y mañana sus jornadas 10 y 11. Como se sabe, en este campeonato de eSports hay US$ 40.000 en juego y un boleto para luchar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

A diferencia de lo que vimos en 2019, la Claro Guardians League 2020 es una liga compuesta por ocho equipos ya definidos, dos fases (Apertura y Clausura), enfrentamientos semanales (todos los jueves y viernes desde las 7:00 p.m.)

Claro Guardians League - Jornada 10 (27 de febrero)

[Aquí pondremos la transmisión EN VIVO]

7 p.m.: Polaris Gaming vs. Holy Knights (exSpectacled Bears)

8 p.m.: Anzu Esports vs. Deliverance

9 p.m.: G-Pride vs. Instinct Gaming

10 p.m.: Mad Kings vs. LP3 Serranos





Claro Guardians League - Jornada 11 (28 de febrero)

[Aquí pondremos la transmisión EN VIVO]

7 p.m.: Mad Kings vs. Instinct Gaming

8 p.m.: G-Pride vs. LP3 Serranos

9 p.m.: Anzu Esports vs. Holy Knights (exSpectacled Bears)

10 p.m.: Polaris Gaming vs. Deliverance





Claro Guardians League - Tabla de posiciones

El claro líder del campeonato es Instinct Gaming, que hasta el momento le ha ganado a todos los rivales que ha tenido al frente. Así va la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones de la Claro Guardians League.

La CGL es organizado por el grupo El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G, Sin Parar de Nestlé y 360 Energy Drink.

Síguenos en Twitter: