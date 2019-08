Claro Guardians League | La final Instinct vs. LP3 resumida en un minuto | VIDEO

Instinct Gaming derrotó 3-2 a Low Pressur3 (LP3) y se alzó con el campeonato nacional de League of Legends que otorgó el Claro Guardians League, el primer torneo de eSports que tiene a El Comercio como uno de sus organizadores.

Además del título, Instinct Gaming recibió 4.000 dólares y su pase para el campeonato que podría clasificarlo a la Liga Latinoamérica (LLA), el mayor certamen de League of Legends en nuestra región.

El Claro Guardians League 2019 fue un evento organizado por El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También contó con la presencia de importantes marcas como Claro, Gillette y Old Spice de P&G.



Desde junio hasta agosto hubo cinco torneos puntuados. Instinct Gaming y Low Pressur3 fueron los que más puntos obtuvieron, por eso ganaron el derecho a disputar la final.



En los próximas semanas habrá más novedades sobre una posible nueva edición del competitivo peruano de League of Legends, así que te invitamos a seguir nuestro espacio dedicado a los eSports.

