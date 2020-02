Claro Guardians League | Sigue EN VIVO la jornada 11 de la liga profesional de LoL

La Claro Guardians League 2020 (CGL), la primera liga profesional de League of Legends (LoL) en nuestro país, cerró ayer su jornada 10 tras cuatro enfrentamientos, en los que se destacan la merecida victoria de Polaris, el colero de la tabla, y la derrota de Instinct Gaming, el líder que pierde el invicto. Ahora, desde las 7 p.m., se llevará a cabo la fecha 11.

Estos son los enfrentamientos de la jornada de hoy: Mad Kings vs. Instinct Gaming, G-Pride vs. LP3 Serranos, Anzu Esports vs. Holy Knights y Polaris Gaming vs. Deliverance.

Como se sabe, en este campeonato de eSports hay US$ 40.000 en juego y un boleto para luchar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

A diferencia de lo que vimos en 2019, la Claro Guardians League 2020 es una liga compuesta por ocho equipos ya definidos, dos fases (Apertura y Clausura), enfrentamientos semanales (todos los jueves y viernes desde las 7:00 p.m.)

Claro Guardians League - Jornada 11 (28 de febrero)

►7 p.m.: Mad Kings vs. Instinct Gaming

►8 p.m.: G-Pride vs. LP3 Serranos

►9 p.m.: Anzu Esports vs. Holy Knights (exSpectacled Bears)

►10 p.m.: Polaris Gaming vs. Deliverance

Claro Guardians League - Jornada 10 (27 de febrero)

►Polaris Gaming vs. Holy Knights (exSpectacled Bears)

Tras nueve derrotas consecutivas, Polaris Gaming recibió lo que tanto buscaba: la victoria. El cuadro de la estrella polar le remontó la partida Holy Knights, los exSpectacled Bears, después de 40 minutos de partida.

Con un resultado total de 17 a 17, Polaris ganó, aunque estuvo perdiendo hasta el minuto 25. Sin embargo, tras una batalla grupal efectiva, los liderados por ‘Ganks’ empezaron a repuntar.

Así, Polaris Gaming fue sumando torretas, dragones y un Baron Nashor en su viaje hacia la victoria. Holy Knights, por su lado, intentó retomar el control y casi lo consigue, pues alcanzó un triple asesinato en los últimos minutos del ‘match’.

A pesar de ello, Polaris no se desconcentró y cerró el encuentro a los 40 minutos. El MVP fue ‘Squishy’, que logró un KDA promedio de 14 puntos (5 asesinatos, 0 muertes y 9 asistencias).

►Anzu Esports vs. Deliverance

Deliverance fue más. La escuadra del destacado ‘Robertiño’ derrotó por 23 a 8 a Anzu Esports en 31 minutos gracias a un trabajo destacable del jungla ‘Tsun Tsun’, quien también fue escogido como el MVP.

El cuadro ganador aprovechó la ventaja en visión para emboscar en bosque y presionar líneas. Anzu, asimismo, no tuvo suerte en las batallas grupales, las cuales terminaron siempre con resultados en contra.

►G-Pride vs. Instinct Gaming

El líder también sangra. G-Pride, con rendimiento excepcional, consiguió lo que nadie más ha logrado en todo el 2020: vencer a Instinct Gaming, el líder de la tabla y actual bicampeón.

El round duró 45 minutos y finalizó con un resultado de 23 a 12. Un poco exagerado por lo visto durante el game, pues Instinct a pesar de estar perdiendo, nunca dejó de tener de opción de ganar. Al menos hasta el minuto 37, cuando el cuadro de los gorilas orgullosos derrotó al Baron Nashor y al dragón anciano, lo que supuso un gran handicap para G-Pride.

En el final de la partida, Instinct sacó las garras y defendió con todo, pero no fue suficiente. La resistencia se rompió a los 45′, cuando G-Pride destruyó el nexo.

El MVP fue para ‘Jealow’, de G-Pride, que tuvo en rendimiento en números de un asesinato, 2 muertes y 15 asistencias.

►Mad Kings vs. LP3 Serranos

Luego de 36 minutos de juego, Mad Kings venció a LP3 por 18 a 8. Los reyes locos, que partieron como favoritos, sufrieron desde el inicio hasta el fin del ‘match’. A pesar de ello, el equipo que marcha como segundo clasificado se llevó el punto.

Para conseguirlo, el cuadro rotó de manera eficiente a lo largo del juego por todo el mapa; por si fuera poco, obtuvo cuatro dragones y un Baron Nashor. Ambos equipos jugaron sin arriesgar, lo que extendió el duelo hasta los 36 minutos.

LP3 Serranos no jugó mal, pero tuvo un error puntual en el borde del dragón de tierra, lo que desembocó en una batalla grupal fue negativa para dicho conjunto. Si esta escuadra vuelve a perder, complicará su pase a los playoffs, ya que Polaris y Anzu se mantienen expectantes.

El MVP fue ‘Skanito’ de Mad Kings, con 7 asesinatos, 0 muertes y 10 asistencias.

Claro Guardians League - Tabla de posiciones

El claro líder del campeonato es Instinct Gaming, que hasta el momento ganó 9 duelos y perdió uno. Así va la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones de la Claro Guardians League. (Captura de pantalla)

La CGL es organizado por el grupo El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G, Sin Parar de Nestlé y 360 Energy Drink.

