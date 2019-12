Marca hitos. La Claro Guardians League, la máxima competencia del juego League of Legends en el Perú, acaba de romper el récord nacional de audiencias en cuanto a eSports con el desarrollo de su gran final, la cual se llevó a cabo el 30 de noviembre entre los cuadros de Instinct Gaming y Spectacled Bears.

Cabe destacar que la anterior marca estaba en manos de las semifinales de la Claro Guardians League. Ahora, la final que coronó a Instinct Gaming como el bicampeón nacional ha superado con creces sus números.

Aquí las cifras:

Usuarios únicos: 51.882

Visualizaciones en directo: 88.276

Minutos vistos: 468.453

De esta forma, la final se aleja de lo impuesto por las pasadas semifinales, las cuales sumaron: más de 66.000 visualizaciones, 39.511 usuarios únicos, 361.000 minutos vistos.

A propósito de este suceso, Juan Diego Garcia Squetino - Country Manager LVP para Argentina - Chile – Perú, sustenta que: “Estamos en presencia de un mercado peruano amante de los eSports y muy seguidor de League of Legends. La final ha marcado un nuevo récord que nos proyecta con grandes expectativas a la próxima Liga Profesional de la Claro Guardians League 2020″.

“Se definió la final de la primera competencia oficial del 2019 de LoL con grandes números, se presentó la primera Liga Profesional 2020 que organizaremos en conjunto con El Comercio y Riot Games, y junto a nuestros principales patrocinadores, Claro, Gillette, Old Spices y Sin Parar estaremos desarrollando la escena profesional de eSports del país”, aseguró.

Claro Guardians League 2020 será la primera liga profesional en el Perú de League of Legends

“Seguimos entendiendo este fenómeno mundial (eSports) para lograr que nuestras audiencias tengan acceso a esta gran plataforma de contenidos. Ahora ya estamos mirando al 2020 para seguir mejorando el nivel de los equipos locales y hacerlos crecer hacia la internacionalización”, considera Claudia Kanashiro, gerente de Eventos y Experiencias del grupo El Comercio.

Las expectativas positivas sobre la nueva liga profesional Claro Guardians League 2020 y cómo esta ayudará en el crecimiento de la escena de eSports local y regional, también alcanza a las marcas auspiciadoras.

En ese sentido, Jose Miguel Espinosa, gerente de Imagen de Claro, sostiene lo siguiente: “El objetivo de Claro Gaming no solo es mejorar la experiencia de juego, sino contribuir con la profesionalización de la escena en los eSports. Lo alcanzado durante el 2019, de la mano de El Comercio y LVP, con el lanzamiento de la primera liga amateur oficial de League of Legends ha marcado un hito en ese sentido. Más importante aún será complementar la estrategia con el próximo lanzamiento de la primera liga profesional de League of Legends, en el 2020. Eso abrirá camino para muchos de los jóvenes talentos que representan al Perú en esta disciplina y generará nuevas oportunidades para ellos tanto en la escena local como la internacional”.

Los finalistas de Claro Guardians League (Depor)

Por su parte, María José Benavente, gerente de Marca de Gillette Perú, añade: “Por más de 110 años, Gillette ha patrocinado a los mejores atletas, equipos y ligas deportivas del mundo como un vehículo para conectar con los hombres, a través de su pasión por el deporte. Y así como los consumidores evolucionaron, también lo hizo el deporte. Por este motivo, estamos orgullosos de ser una de las primeras marcas en apoyar la Claro Guardians League”.

Ximena Arróspide, gerente de Marca de Old Spice para Perú, en tanto, sostiene: “Sabemos que cuando navegamos en el mundo de la competencia virtual la protección es tan importante como en cualquier otro deporte; es por eso que, como estrategia, Old Spice busca aumentar la conciencia de marca a través de contenido e interacciones audaces en las plataformas que forma parte del mundo de los eSports”.

DATO:

La liga profesional Claro Guardians League 2020 repartirá US$ 40.000 en premios y contará con la participación de 8 equipos que ya han sido seleccionados. Aquí la lista completa. Por otro lado, este certamen eSport arrancará a mediados de enero del otro año.

