En el Perú y el mundo los eSports están pasando por su mejor momento. Según un estudio de NewZoo, los deportes electrónicos producirán más de US$ 1.800 millones en ganancias para el año 2022, una cifra que podría incrementarse, ya que no existe un consenso entre los diferentes analistas.

Nuestro país, por su parte, también se une al barco de las competencias de videojuegos y uno de los más claros ejemplos es la Claro Guardians League, el torneo de mayor envergadura de League of Legends en el Perú; el cual cuenta con la participación del grupo El Comercio, Riot Games (los creadores del popular juego) y la Liga Profesional de Videojuegos (LVP).

Con dos ediciones en su haber, la Claro Guardians League ya es uno de los eventos de deportes electrónicos de mayor peso en la actualidad. En la primera de ellas, se repartió US$ 8.000, mientras que en la segunda temporada, la cual llega a su fin este sábado 30 de noviembre, hay US$ 5.000 en juego.

Sin embargo, el plato fuerte viene el otro año con la Claro Guardians League 2020, la primera liga profesional de LoL en el Perú, esta cita repartirá US$ 40.000, más del triple de lo entregado durante este 2019. Aquí la información.

En ese sentido, te presentamos las claves para entender la importancia de la Claro Guardians League:

1.- League of Legends, el videojuego más popular del planeta

En los últimos años, League of Legends no solo se ha consolidado como uno de los títulos más populares en el mundo, sino que también cuenta con una de las escenas de eSports más organizadas y sólidas de todos los videojuegos en general.

Según cifras oficiales, LoL es el título más jugado en el planeta con más de 100 millones de jugadores activos. A su vez, Riot Games ha expandido el alcance del juego gracias a los torneos que organizan en Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, entre otras.





El Mundial de League of Legends consiguió que cuatro millones de personas vean en simultáneo la partida entre G2 Esports y SKT Telecom T1. (Foto: AFP)

2.- El desarrollo de los eSports en el Perú se consolida

Como hemos visto en los últimos meses, la presencia de la Claro Guardians League no solo fomenta el desarrollo de los jugadores como profesionales al tener que respetar a su equipo, los horarios establecidos para las partidas y entrenamientos, sino que también se comprometen con un evento de varios meses.

Asimismo, los diferentes sectores relacionados a los eSports se consolidan, tal como los profesionales o medios de comunicación, las compañías telefónicas o los usuarios que se animan a participar.

3. La Claro Guardians League ha servido como previa a la primera liga profesional de League of Legends en el Perú

El éxito de la Claro Guardians League ha sido tremendo en este 2019, tanto como para jugadores, espectadores o empresas. Pero lo que se viene el otro año es mucho más grande, debido a que aterriza la Claro Guardians League 2020, la primera liga profesional de League of Legends en el Perú.

Esta cita se diferencia, principalmente, en que serán solo ocho equipos los que participarán en las dos fases que tendrá la CGL 2020 (apertura y clausura). Además, estos cuadros han sido seleccionados por la LVP, para asegurar el profesionalismo y la visión a futuro de los mismos.

Según Juan Diego García Squetino, country manager de LVP, "los eSports crecen de la mano de cada uno de los actores y nadie quiere quedarse fuera. Se viene un 2020 muy importante para el Perú”.

El Claro Guardians League es el máximo competitivo de League of Legends. (Imagen: Liga de Videojuegos Profesional)

4. La Claro Guardians League rompe récords en audiencias

A lo largo de la Claro Guardians League Temporada 2, el evento competitivo ha dejado importantes marcas en audiencia. Por ejemplo, durante la fase de semifinales de los playoffs, se consiguieron más de 66.000 visualizaciones en directo, 39.511 usuarios únicos y 361.000 minutos vistos. Esto se traduce en el 74% de usuarios únicos de la audiencia del Perú.

“Estamos llegando al final de la temporada 2019 logrando nuevos récords de audiencias", dijo Squetino

Claudia Kanashiro, gerente de Eventos y Experiencias Grupo El Comercio, sostiene que “estamos culminando nuestro primer torneo de LoL como paso fundamental para la profesionalización de la competencia y el crecimiento de los eSports en nuestro país. Hemos logrado excelentes resultados a nivel de equipos y audiencias".

Los eventos eSports cada vez son más populares a nivel mundia. Según un estudio, los deportes electrónicos igualan a la NBA en espectadores. (Foto: Hulu)

El incremento de espectadores a nivel global de los eSports está en aumento. Según un estudio, el cual puedes leer aquí, los deportes electrónicos igualan a la NBA en número de observadores. Acá la nota completa.

5. Un pozo de premios de más de US$13.000

Además de la gloria que supone ser el campeón nacional o el subcampeón de League of Legends en Perú, los equipos se llevarán una considerable suma económica en premios. Los organizadores repartieron US$ 8.500 en la primera temporada de la Claro Guardians League. Mientras que el botín de la segunda ‘season’ fue de US$ 5.000. En total, hubo un prize pool de US$ 13.500.

Esto colocó a la Claro Guardians League como uno de los torneos que más dinero ha repartido en la historia del Perú. Aunque eso ha cambiado, pues la liga profesional Claro Guardians League 2020 premiará con US$ 40.000 en sus dos fases, casi tres veces más que lo entregado en 2019.

Instinct Gaming fue el primer ganador de la Claro Guardians League, lo que convierte a este cuadro en el campeón defensor. (Giancarlo Ávila / El Comercio)

6.- El formato del Claro Guardians League fomenta la participación de los jugadores

La Claro Guardians League fue un certamen competitivo abierto a todos los interesados. Ya que, durante su fase de clasificación mantuvo la igualdad de opciones para todos los equipos. Esta, justamente, constó de cuatro torneos puntuados (y no cinco como la primera edición de la CGL), los cuales incrementaron la cantidad de puntos conforme se fueron desarrollando.

En ese sentido, un equipo que solo participó en los dos últimos torneos tuvo las mismas chances que uno que lo ha hecho desde el primero.

7.- Los participantes extranjeros también tienen una oportunidad en el Claro Guardians League

A pesar de ser un campeonato establecido en el Perú, la Claro Guardians League permitió que jugadores que no tuviesen nacionalidad peruana fuesen parte del máximo competitivo de LoL. De esta forma, diversos equipos han podido “fichar” a jugadores para este certamen. Gracias a ello, el nivel de la CGL se incrementa.

Es común a nivel internacional que los equipos esté conformados por jugadores de diferentes nacionalidades. (Foto: Chris Thelen/Getty Images/AFP)

Podemos comprobar este punto si vemos las plantillas de Instinct Gaming y Spectacled Bears, los dos finalistas. En Instinct Gaming tenemos al boliviano José Beltrán, más conocido como ‘Master Jos’, uno de los jugadores estrellas del equipo.

En Spectacled Bears vemos a Brahian ‘1Comander’ Puschiasis (Uruguay) y Nicolas ‘Icronic’ Martinic (Argentina), dos pro-players vitales para el funcionamiento de “Los osos de anteojos”.

8.- Es el segundo torneo de eSports que organiza el diario El Comercio, el medio de comunicación más importante del Perú

Los medios de comunicación son parte activa de la escena de eSports, pues la constante información que brindan al público en general es de vital importancia. No obstante, también pueden ser gestores de estos eventos, como ocurre con El Comercio, el periódico tradicional más importante del Perú, el cual ha sido uno de los primeros en tomar la batuta al ser parte de la organización del Claro Guardians League.

Como se sabe, el primer torneo organizado por El Comercio fue la Claro Guardians League Temporada 1 (principios de junio). Ahora, la segunda edición de esta cita sirve para consolidar a este diario como uno de los pioneros en los eSports.

La Claro Guardians League Temporada 1 fue la primera participación de El Comercio como un organizador de un evento eSport. (Giancarlo Ávila / El Comercio)

DATO:

League of Legends es un videojuego gratuito del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial.

