Claro Guardians League | Así va la tabla de posiciones del competitivo peruano de League of Legends

Claro Guardians League, el competitivo eSports de League of Legends más importante del Perú, está a punto de cerrar su Torneo #3 con las semifinales. El equipo Instinct Gaming se llevó a casa los dos primeros torneos y ahora busca consagrarse nuevamente como ganador. En frente se encuentra Low Pressur3 Serranos, Flash Dobes y R-eborn Sports, rivales de calibre.

El Claro Guardians League consta de cinco torneos puntuados, que darán pase a una gran final a realizarse en agosto próximo. A medida que avancen dichos torneos, los puntos en disputa son mayores. Si quieres inscribirte, CLIC AQUÍ.

Claro Guardians League | Tabla de posiciones

La tabla de posiciones del Claro Guardians League actualmente tiene como líder absoluto a Instinct Gaming, con 5.500 puntos. Este equipo ganó los torneos #1 y #2, en ambas ocasiones, ante el cuadro Kraken eSports (ahora R-eborn Sports).



Instinct Gaming lo integran los siguientes deportistas electrónicos: InsG Marcelo, InsG LilCarry, InsG Piqueos, InsG Sandia (Chile), InsG Gohan, Kouke, InsG Master Jos (Bolivia) y Suplife7.



En segundo lugar de la tabla se encuentra R-eborn Sports, con 4.000 puntos. En tercer y cuarto puesto están Flash Doves y Spectacled Bears, con 2.350 y 1.750 puntos, respectivamente.



Esta es la tabla de posiciones completa:

Si hoy acabaran los torneos, Instinct Gaming, R-eborn Sports, Flash Doves y Spectacled Bears serían los clasificados a la esperada final presencial, que dará paso al campeón absoluto del torneo. Sin embargo, aún faltan algunas citas más para esto.



Además, cada torneo entrega más puntos que el anterior, así que las posiciones podrían cambiar de un momento a otro. En el caso del Torneo #3, la repartición de puntos será de la siguiente manera:

Como se sabe, el Claro Guardians League es organizado por Riot Games (creadores del popular videojuego), el grupo El Comercio, Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Se repartirán más de US$ 8.000 en premios entre los finalistas.



El equipo campeón, además de dinero, recibirá un boleto para representar en 2020 a Perú en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, la mayor competencia del videojuego en nuestra región.



Si quieres competir en el Claro Guardians League, CLIC AQUÍ.



-League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En 2018, Riot Games repartió en su mayor competencia mundial (World's 2018) un total de US$ 6’450.000 entre los participantes.

