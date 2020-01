La comunidad peruana de eSports de League of Legends se paralizó con la tercera jornada de la Claro Guardians League, la primera liga profesional del videojuego en el país. Esta fecha coronó a los equipos de Mad Kings, Instinct Gaming, Deliverance Esports y Holy Knights.

Ahora, el viernes 31 de enero se llevará a cabo la cuarta jornada de dicha liga, en la que veremos los siguientes encuentros: Deliverance Esports vs. Polaris Gaming, Holy Knights vs. Anzu Esports, LP3 Serranos vs. G-Pride e Instinct Gaming vs. Mad Kings.

El resumen de la tercera jornada

►LP3 Serranos vs. Mad Kings.

Mad Kings golpeó primero. El cuadro del reconocido ‘Gohan’ se llevaron la victoria frente a LP3 Serranos en 35 minutos con un resultado de 11 a 5, a favor de los Reyes locos.

A lo largo del encuentro, Mad Kings se puso en ventaja tras una serie de errores de sincronización por parte de LP3. Asimismo, el equipo ganador consiguió bonificaciones en estadísticas luego de destruir el primer Baron Nashor y tres dragones de las nubes.

Cabe destacar que LP3 no sacó adelante ninguna batalla grupal a su favor, como tampoco ni una torreta, a pesar de llegar con un ligero favoritismo por su segundo lugar en la tabla de clasificación.

El MVP fue ‘Pendulum’, de Mad Kings, que obtuvo 3 asesinatos, 0 muertes y 6 asistencias.

►Instinct Gaming vs. G-Pride

El bicampeón sigue líder, invicto e intratable. Instinct Gaming remontó una difícil partida frente a G-Pride, que finalmente perdió por 18 a 14 en 33 minutos. Después de un inicio sumamente agresivo por parte de los Gorilas y un mal posicionamiento de los chicos de Instinct en el juego temprano y medio, los comandados por ‘Brayaron’ sacaron el choque adelante.

A diferencia del juego ordenado al cual nos tiene acostumbrados Instinct, este enfrentamiento se caracterizó por errores puntuales de ambas escuadras. Sin embargo, Instinct luego del minuto 25 tomó la batuta y ejerció presión grupal en las tres líneas para llevar el ‘match’ al bolsillo.

El MVP fue para ‘Piqueos’, de Instinct, que alcanzó 3 kills, 3 muertes y 9 asistencias.

►Deliverance Esports vs. Anzu Esports

Round para Deliverance Esports, que acabó con Anzu a los 28 minutos con un ‘score’ de 16 a 10. El equipo caído comenzó con fuerza, obteniendo más asesinatos que su rival, pero no fue suficiente, ya que Deliverance iba armando la victoria destruyendo las torretas.

Además, Deliverance manejó una estrategia individualista y en la que priorizó la destrucción de las torres y de los dragones a lo largo del mapa, mientras que Anzu buscó el choque mediante las batallas grupales.

El cuadro del recordado ‘Sr. Alambrito’ no contó con la participación de ‘Robertiño’, que se quedó en la banca, en su lugar fue el pro-player ‘Why Not’.

El MVP fue 'Tsun Tsun’, de Deliverance que se quedó con unos números de 8 asesinatos, 4 muertes y 4 asistencias.

►Holy Knights vs. Polaris Gaming

Una paliza. Holy Knights derrotó con facilidad a Polaris Gaming, uno de los coleros de la Claro Guardians League, por un resultado de 26 a 5. Los Caballeros santos jugaron de manera cohesionada y fueron más que Polaris, que al minuto 15 estaba en una desventaja de 9 a 1 en kills y 29K de oro frente a 22K.

Polaris, por su lado, intentó todo por la remontada, buscando los errores de Holy Knights, pero los liderados por ‘0noken’ no se dejaron avasallar y consiguieron una aplastante victoria.

El MVP fue ‘Shall’, de Holy Knights que llegó a tener 8 ’kills’, 1 muerte y 7 asistencias.

Así va la tabla de la Claro Guardians League

Así va la tabla de la Claro Guardians League. (Difusión)

DATOS:

la fase regular de esta competencia de eSports se extenderá hasta el 26 de marzo.

Además, los organizadores premiarán durante el 2020 con US$ 40.000 en efectivo y un cupo para participar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), la cita más importante de dicho videojuego en la región.

Para los interesados en participar en futuras ediciones de la liga Claro Guardians League, los organizadores establecerán un Circuito nacional amateur, el cual estará abierto al público en general y premiará con el ingreso a dicho certamen.

