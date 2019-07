Claro Guardians League | El máximo competitivo tendrá su final presencial el 25 de agosto 

El Claro Guardians League, el máximo competitivo de League of Legends en Perú, terminará el 25 de agosto con el desarrollo de sus finales presenciales en el Centro de exposiciones Jockey. El Circuito Nacional del popular videojuego empezó el pasado 1 de junio y se ha convertido en uno de los eventos de eSports más importantes de nuestro país.

Las finales premiarán con más de US$ 8.000 a los cuatro equipos clasificados (los cuales aún no se definen) y, además, la escuadra ganadora tendrá un boleto para participar en la Liga Latinoamérica de League of Legends. Te recordamos que todavía tienes chances de participar, ya que falta que se lleve a cabo el Torneo #5, el último de todos. Ingresa AQUÍ para inscribirte.

Asimismo, el Claro Guardians League es una competencia de cinco torneos puntuados que ha sido organizado por Riot Games (creador del juego), el diario El Comercio, Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Actualmente se están realizando las semifinales del Torneo #4 y los equipos en competencia son R-eborn Sport, Instinct Gaming, Spectacled Bears y SalamiSports. El día de mañana sabremos qué escuadra se alza con la penúltima cita del competitivo de LOL. Sigue la competencia aquí.

Sobre la tabla, nada está dicho. El único que parte con ventaja es Instinct Gaming, escuadra que ha ganado tres citas de cuatro. Luego nos encontramos a R-eborn Sports, Flash Doves y

Low Pressur3. No obstante, si un equipo diferente gana el Torneo #5, podría clasificar, pues este entregará la mayor cantidad de puntos hasta la fecha.

Si ya te animaste en participar junto a tu equipo, haz clic en este link para inscribirte.

¿Dónde seguir el Torneo #5 del Claro Guardians League?

En la sección de eSports del diario El Comercio podrás encontrar toda la información sobre los duelos, tabla de posiciones, mejores jugadas y más. A su vez, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) transmitirá las finales y semifinales de cada torneo en sus cuentas de Twitch y Youtube.

DATOS:

League of Legends es un videojuego pertenece al género del multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) y es uno de los más importantes a nivel mundial en cuanto a eSports. Es gratis y lo puedes encontrar solo en PC (y a través de la plataforma de Riot Games).

