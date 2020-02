La Claro Guardians League, la liga profesional de League of Legends en el Perú, llevará acabo su octava y novena jornadas este jueves 20 y viernes 21 de febrero, respectivamente. Se jugarán en total ocho partidas en estas dos fechas.

Así, el jueves se enfrentarán desde las 7 p. m. Mad Knigs vs. Deliverance Esports, G-Pride vs. Holy Knights, Polaris Gaming vs. LP3 Serranos, Anzu Esports vs. Instinct Gaming. Mientras que el viernes se batirán en el mismo horario Anzu Esports vs. LP3 Serranos, Polaris Gaming vs. Instinct Gaming, G-Pride vs. Deliverance Esports, Mad Kings vs. Holy Knights.

Cabe destacar que los organizadores de la Claro Guardians League premiarán con US$ 40.000 en efectivo y un cupo para participar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), la cita más importante de dicho videojuego en la región.

La fase regular de la Claro Guardians League, que inició el 23 de enero, se extenderá hasta el 26 de marzo.

Para los interesados en participar en futuras ediciones de la competición, los organizadores establecerán un Circuito nacional amateur, el cual estará abierto al público en general y premiará con el ingreso a dicho certamen.

