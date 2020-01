La tercera y cuarta fecha de la liga profesional peruana de League of Legends, la Claro Guardians League, se llevarán a cabo hoy jueves 30 y mañana viernes 31, respectivamente. En ambos días, las partidas empezarán desde las 7 p.m., y en cada fecha se jugaran cuatro duelos. Todas las transmisiones las encontrarás aquí.

El día de hoy se enfrentaran LP3 Serranos vs. Mad Kings, Instinct Gaming vs. G-Pride, Deliverance Esports vs. Anzu Esports y Holy Knights vs. Polaris Gaming.

Mientras que el viernes competirán Deliverance Esports vs. Polaris Gaming, Holy Knights vs. Anzu Esports, LP3 Serranos vs. G-Pride e Instinct Gaming vs. Mad Kings.

Asimismo, la fase regular de esta competencia de eSports se extenderá hasta el 26 de marzo.

Además, los organizadores premiarán durante el 2020 con US$ 40.000 en efectivo y un cupo para participar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), la cita más importante de dicho videojuego en la región.

Así va la tabla de la Claro Guardians League

DATO:

Para los interesados en participar en futuras ediciones de la liga Claro Guardians League, los organizadores establecerán un Circuito nacional amateur, el cual estará abierto al público en general y premiará con el ingreso a dicho certamen.

