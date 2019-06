Claro Guardians League | Sigue EN VIVO la semifinal del torneo #2

Este jueves 20 de junio a las 7 p.m. se llevará a cabo las semifinales del Torneo #2 del Claro Guardians League, el certamen de League of Legends más importante del país. Los ganadores disputarán la final el viernes 21.

En esta fecha, los equipos que se enfrentarán son Esto no es Kraken vs. G-Pride y Instinct Gaming vs. Flash Doves. Podrás seguir la retransmisión EN VIVO de las partidas desde esta nota.

[Guardians League | Los equipos que disputarán la semifinal del Torneo #2]



[League of Leguends | Riot Games destaca la victoria de Instinct Gaming en el Torneo #1 del Guardians League]



Claro Guardians League

La Guardians League incluye cinco torneos online puntuados que se desarrollarán durante los meses de junio, julio y agosto. Los cuatro mejor posicionados competirán en agosto en un evento presencial por el título de campeón y por un pase a la Liga Latinoamérica (LLA ) de League of Legends en 2020 representando al Perú.



Los 64 equipos de cada torneo recibirán puntos, que servirán para determinar a los cuatro finalistas. La entrega de puntos será ascendente; por lo que la cifra de puntos otorgados incrementará hasta llegar al último circuito nacional.



El Torneo #1 lo ganó Instinct Gaming, tras una pareja disputa con Esto no es Kraken. Los interesado en participar de este certamen aún pueden inscribirse en los tres circuitos que quedan por realizarse.

Síguenos en Twitter...