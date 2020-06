Los fans del universo de las emblemáticas figuras de DC Comics ahora podrán descargar gratis Injustice: Gods Among Us el videojuego de peleas que enfrenta a Batman , The Joker , Superman , Flash y Wonder Woman , entre muchos otros personajes. Este título de combate fue desarrollado por NetherRealm Studios, la firma detrás de la franquicia Mortal Kombat, y ofrece combates cuerpo a cuerpo con los icónicos protagonistas de las historias de DC, que en esta ocasión estará disponible sin cargo por tiempo limitado.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition estará gratis por descarga digital para las plataformas PlayStation 4, Xbox y PC por tiempo limitado hasta el 25 de junio , de acuerdo al comunicado publicado por WB Games en su cuenta oficial en Twitter. En esta entrega, donde los villanos y los superhéroes intercambian sus roles, los jugadores podrán disponer del pack más completo, con seis personajes nuevos y 30 nuevos skins.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition para la plataforma PC está disponible en la tienda Steam , mientras que PlayStation lo ofrece gratis como compra oficial en su tienda oficial , al igual que la plataforma de Microsoft para Xbox.

Como ocurrió con muchas ofertas de títulos gratis de plataformas como Epic Games con Borderlands y Grand Theft Auto V , una vez descargado antes del 25 de junio, Injustice Gods Among Us Ultimate Edition quedará disponible de forma completa en la biblioteca de juegos de los usuarios de PS4, Xbox One y PC, y permanecerá como tal en las instalaciones que realicen los usuarios en sus equipos.

Con información de La Nación de Argentina. (GDA)

