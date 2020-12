The Simpsons: Bug Squad es el título de un videojuego para la consola Dreamcast, desarrollado en el año 2000 pero que nunca llegó a manos de los jugadores.

Lo que queda de este videojuego inacabado para Dreamcast se ha recuperado un antiguo kit para desarrolladores, como recogen en el foro Dreamcast-Talk. Las capturas compartidas muestran el interior de la casa de esta familia de Springfield desde la perspectiva de un insecto.

Mira el video a continuación:

El foro, además de mostrar capturas del juego, se ha compartido el montaje de un trailer para ver cómo sería este título en acción.

El juego se empezó a desarrollar en el año 2000, de la mano de Red Lemon Studios, pero no llegó a comercializarse. Este estudio también es responsable de otro título incompleto, Take The Bullet, para la misma consola.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Sony retira videojuego Cyberpunk 2077 de PlayStation Store por anomalías

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...