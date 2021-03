Crash Bandicoot 4: It’s About Time, más conocido popularmente como Crash 4, debuta en consolas de nueva generación PS5, Xbox Series S/X y Switch este 12 de marzo y lo hace con significativas mejoras gráficas y de audio.

Como se recuerda, este título estrenó para PlayStation 4 y Xbox One en octubre pasado, y aunque se podía reproducir en las nuevas consolas de Sony y Microsoft a través de la retrocompatibilidad, el estudio Toys for Bob lanza una versión mejorada. En el caso de que hayas comprado Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PS4 o Xbox One, podrás actualizar de manera gratuita a la versión de PlayStation 5 o Xbox Series S/X.

A su vez, el juego mantiene la jugabilidad de la franquicia principal, pero renueva su fórmula con nuevos elementos jugables como las máscaras cuánticas, las que nos permiten detener el tiempo o alterar la materia. También podemos jugar con Crash, Coco, el doctor Neo Cortex o Tawna.

¿Y qué tal se ve Crash Bandicoot 4: It’s About Time en PS5? A continuación, te dejamos el primer nivel completo del videojuego en PlayStation 5:

Novedades de Crash Bandicoot 4 en PS5

La obra de Toys for Bob tendrá mejoras gráficas en todo sentido: mayor resolución y tasa de refresco. Es decir, habrá soporte para televisores 4K y a una resolución de 60 fotogramas por segundo.

A su vez, desde Activision adelantaron que el juego mejoró su apartado sonoro gracias a la tecnología 3D Audio de la consola. De esta forma, los sonidos sonarán con mayor nitidez y dinamismo.

Asimismo, el control inalámbrico DualSense de PS5 saca provecho de los gatillos adaptativos, con lo que sentiremos cada golpe del blaster de Neo Cortex o el Hookshot de Tawna.

Por otra parte, se sabe que esta versión no traerá consigo nuevo contenido jugable (DLC o niveles extra) y que los usuarios podrán mantener los datos guardados de la PS4.

Precio de Crash Bandicoot 4: It’s About Time

El videojuego se podrá adquirir de manera digital en la PlayStation Store del Perú a US$ 59,99, tanto en su versión de PS4 como de PS5. Si lo quieres en su edición física se venderá en tiendas especializadas a S/. 249,90.

El juego también llega a Nintendo Switch, aunque a un precio base de US$ 39,99.

