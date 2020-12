Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Cyberpunk 2077 se anunció en mayo de 2012, aún estaba en el colegio y vi en él lo que podríamos denominar como “el videojuego del futuro”. Las expectativas estaban a tope y se incrementaban mucho más, cuando los desarrolladores aseguraban que se trataba de la obra más completa que hayan realizado.

¿Y por qué tanta confianza hacia los desarrolladores, con un juego que se retrasó hasta en tres oportunidades? El estudio CD Projekt RED se encargó de la franquicia The Witcher y sus tres videojuegos. Los dos primeros si bien no fueron los más exitosos, el tercero -The Witcher 3: Wild Hunt- alcanzó el reconocimiento total por su historia profunda, misiones secundarias meticulosas y un mundo abierto lleno de detalle. Gracias a esto, la comunidad gamer -en la que me incluyo- esperó maravillas de Cyberpunk 2077.

Sin embargo, el lanzamiento fijado para el 10 de diciembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC estuvo marcado por serios problemas técnicos que en algunos momentos volvían al juego injugable, con objetos moviéndose sin sentido, bugs en misiones o con deformaciones en los personajes, por dar algunos ejemplos.

La polémica no se quedó en quejas a través de redes sociales o mediante notas en portales como Metacritic, sino que ha sido tan grande que ha llevado a que Sony retire de la tienda virtual PlayStation Store al videojuego o que desde CD Projekt RED pidan disculpas e insten a los usuarios a pedir un reembolso.

Si algo claro nos ha dejado el turbulento debut de Cyberpunk 2077, es que el estudio polaco ha perdido confianza, tanto para los inversionistas, como para los aficionados.

Pero, más allá de los problemas en cuanto a optimización y polémica, ¿es Cyberpunk 2077 la obra revolucionaria que nos prometieron los creadores del laureado The Witcher 3: Wild Hunt? ¿Cómo está a nivel narrativo o en su apartado sonoro/visual? Aquí te lo cuento....

Antes de responder estas preguntas, remarco que jugué la versión en PC de Cyberpunk 2077 con un equipo de alta gama (procesador Intel 9600K y una tarjeta de video Nvidia RTX 3070). También jugué unas 10 horas en la PS4 con mi vieja consola FAT (la primera que salió a la venta) con la versión 1.04 del Cyberpunk 2077.

La historia: su punto más fuerte

Hay que ser claros desde un inicio: Cyberpunk 2077 es un videojuego de rol, ambientado en un mundo abierto, un componente significativo de texto y una historia que cambia conforme vayamos tomando decisiones a lo largo de la campaña. No es un título del género acción-aventura con un mundo abierto, como podemos ver en GTA V.

Con esto dicho, y sin entrar en spoilers, en Cyberpunk 2077 nos ponemos en los pies de V, un mercenario que sueña con convertirse en una leyenda en Night City. Al inicio del juego, conocemos a Jackie Wells, personaje que termina convirtiéndose en amigo de V y quien nos presenta la mencionada ciudad futurista.

Luego de ello, ambos emprenden una misión peligrosa que cambiará sus destinos y que no te contaré para no entrar en spoilers. Solo agrego que gracias a este giro en la trama (o ‘plot twist’) conocemos a Johnny Silverhand, personaje interpretado por el mismo Keanu Reeves, que podría ubicarse entre las mejores cosas del juego.

La participación de Johnny en el juego es natural y no se siente forzada, como a veces pasa con algunos juegos. Aparece de tanto en tanto, para dar su punto de vista o como para regañar a V.

Aunque parezca común o hasta cliché el deseo de ser una “leyenda”, poco a poco este objetivo va cambiando y se convierte -en términos generales- en una carrera por sobrevivir, lo que dota de sumo interés a la historia principal, de la que no te despegarás en 40 horas.

¿Quién es V? El camino de nuestro héroe

Asimismo, antes de empezar a jugar, tenemos que personalizar a V, pudiendo modificar su rostro, cuerpo, género o incluso el tamaño de los genitales (algo que es curioso, pero no aporta a la trama). CD Projekt RED no se ha detenido a la hora agregar opciones para variar el resultado final de V.

Tras ello, habrá que escoger una historia de origen para V (de tres, en total). Estas son ‘nómada’, ‘chico de las calles’ y ‘corpo’. No obstante, independientemente de la que escojas, las tres coinciden en un punto determinado del juego, por lo que no hay tanta diferencia en escoger una u otra.

En Cyberpunk 2077 hay tres historias de origen para V. (Captura de pantalla)

Lo que cambia entre ellas es el punto de partida del jugador. El ‘nómada’ crece en The Badlands, una zona desértica y la más alejada de Night City. El ‘chico de las calles’ aparece en medio de los suburbios y el ‘corpo’ es un miembro de Arasaka, la compañía más poderosa de la ciudad.

Otro elemento importante que nos brinda tener una clase u otra es que en los diálogos tendremos una opción extra. Por ejemplo, si escogemos ‘chico de las calles’ en conversaciones con otros gánsters podremos dar comentarios que muestran que conocimos en las calles de Night City.

Así es el editor de personajes de Cyberpunk 2077. (Captura de pantalla)

Los elementos roleros de Cyberpunk 2077

Como juego de rol, en Cyberpunk 2077 tenemos un detallado sistema de habilidades, el cual se compone de cinco ramas principales que traen consigo sus propias variantes y estas sus propias mejoras. La cantidad podría parecer abrumadora al inicio, pero se deja entender conforme vas metiéndole más horas al juego.

En Cyberpunk 2077, los rasgos como inteligencia, templanza o técnica tienen sus propios árboles de habilidades, . (Captura de pantalla)

En un momento del desarrollo de Cyberpunk 2077, se dijo que la historia sería personalizable y su desarrollo estaría alineado a nuestras decisiones en las conversaciones, lo cual parece ser cierto a primera vista, ya que tú escoges matar a alguien o dejarlo vivo. Pero, en algunos casos, escoges una opción u otra y las dos te llevan al mismo punto, solo cambia el contexto.

Esto lo puedes comprobar tú mismo seleccionando un diálogo y luego cargando el momento previo.

No obstante, en misiones principales (más que nada las últimas) sí habrá diferencia entre las decisiones que tomemos, lo cual dota a Cyberpunk 2077 de una rejugabilidad interesante. Como te conté, puedes escoger distintas opciones y cargar la partida para ver los nuevos caminos.

Otro detalle que mencionaron los desarrolladores fue que nosotros podríamos decidir cómo llevar a cabo una misión, sea gracias a las habilidades de hacker, combate a mano armadas, con katanas o ir como un ninja utilizando el sigilo.

Si bien puedes esconderte y utilizar el hackeo para cumplir tu objetivo, tarde o temprano vas disparando como si fueses Rambo, lo cual termina siendo la mejor opción -y más práctica-. Es como si el mismo juego te recomendase a usar la fuerza, ya que tampoco hay un beneficio por evitar a 20 soldados bien armados sin que te detecten.

También podremos equiparnos con las armas o equipo que dejen los enemigos al morir, y estás tendrán sus rangos de rareza y potencia, como ya es típico en los juegos de rol. Si quieres más ropa, armas o chips de tecnología para mejorar tu potencia, se pueden crear o comprar en tiendas repartidas por todo el mapa.

En Cyberpunk 2077 podremos equiparnos con lo mejor en armas, ropas o chips de tecnología. (Captura de pantalla)

Las misiones en Cyberpunk 2077

A su vez, hablemos del sistema de misiones es como el de cualquier juego de rol: tenemos un diario con una serie de misiones a las que podemos ir cuando mejor nos parezca. Estas irán apareciendo conforme vayamos explorando la ciudad y las diversas personas nos den estos encargos (estos intermediarios también son conocidos como ‘fixers’).

Un detalle con este sistema de misiones es que ni bien empiezas el juego, te atiborran de misiones secundarias o recados a través de mensajes de texto o llamadas, lo que en algunos casos llega a aturdir por la cantidad.

Ahora bien, los que jugaron The Witcher 3 recordarán que la profundidad de las misiones secundarias era para resaltar, con detalles interesantes y un desarrollo excepcional. En Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha hecho bien su trabajo: las misiones están al nivel y algunas son para remarcar. Pero, se sienten en menor cantidad que con el juego de Geralt de Rivia.

Cyberpunk 2077. (Captura de pantalla)

Una pregunta que podría aparecer es si todas las misiones secundarias son buenas y complejas, lo que te respondo con un no. También hay recados básicos como ir de un sitio y eliminar a todos los presentes; matar a alguien en específico, ganar carreras, por ejemplo. Con esta, más que nada, conseguiremos experiencia y dinero.

Además, como es típico en los juegos de rol, Cyberpunk 2077 también ofrece romances entre V y ciertos personajes. En total, hay cuatro opciones que dependerán de nuestra elección a la hora de escoger la constitución o las respuestas en los diálogos.

Jugabilidad

Ya hablamos de las misiones, de V y de la historia, ¿qué hay de la jugabilidad? ¿cómo se siente llevar a V y estar en medio de un tiroteo con las fuerzas del orden? La respuesta no es tan sencilla. Caminar y conducir se siente poco preciso, las físicas del mundo no están del todo afinadas. Disparar está bien para ser un juego de rol y no un shooter.

En síntesis, hay un trabajo aceptable por parte de CD Projekt RED, sin ser un referente en cuanto a jugabilidad. Recordemos que Cyberpunk 2077 es un título de rol y no un sandbox como GTA V.

Cyberpunk 2077. (Captura de pantalla)

Alineado a esto está la inteligencia artificial, que siendo directos me decepcionó por su pobreza y sus límites. Si bien es cierto que se podrán hacer ajustes conforme vayan saliendo actualizaciones, no es ni será lo que nos prometieron: una ciudad viva y con personajes no jugables (NPC) son sus propias actividades.

Para concretar la idea de la IA, hay varios ejemplos: en una misión, pasé por en frente de un soldado, me escondí detrás de una columna y ni me detectó o buscó; en el mundo abierto, puedes matar a varias personas y esconderte en una tienda y al cabo de segundos la policía te dejará de buscar. Casos así hay varios.

Night City, la protagonista de Cyberpunk 2077

Más allá de los problemas técnicos que hay con Cyberpunk 2077, los cuales se traducen en bugs, reinicios y errores en las misiones, tengo que confesar que el diseño y la ambientación de la ciudad es lo más logrado del juego. Decir que se ve bien es quedarme corto.

Bug en Cyberpunk 2077. (Captura de pantalla)

Los efectos en cuanto a trazado de rayos son más que notorios y le dotan de una calidad gráfica insuperable. El precio a pagar aquí es alto, ya que para disfrutar de ello hay que romper el chanchito y tener una buena PC, lo cual muchos no pueden permitirse y es totalmente válido.

Aquí un video con un paseo por Night City:





Tampoco puedo ser mezquino y decir que si quieres disfrutar como se debe Cyberpunk 2077 debes tener una computadora potente, ya que en un inicio el juego se anunció para PS4 y Xbox One. Es decir, el juego fue diseñado para dichas consolas desde un inicio, lo cual no se refleja en el resultado final y queda malparado al estudio polaco.

Cyberpunk 2077. (Captura de pantalla)

El hype por parte del público ha sido mortal, pues nuestras ilusiones nos han terminado de dar una cachetada. Pero no solo es nuestra culpa, sino también de CD Projekt RED, que en un momento indicó que Cyberpunk 2077 “se está desempeñando muy bien en todas las plataformas”.

Y, ¿cómo le va en el apartado sonoro? Así como en el visual: más que bien. Los temas originales para el juego acompañan en todo momento y dota una sensación de inmersividad. Cyberpunk 2077 también tiene sus temas licenciados y una variedad de radios que bastará para los gustos musicales de los jugadores.

Conclusiones sobre Cyberpunk 2077

En síntesis, Cyberpunk 2077 no es la obra maestra que iba a revolucionar el mundo de los videojuegos. Los bugs y problemas técnicos son lastres en cuanto a experiencia de juego, pero esperemos que conforme pasen los meses CD Projekt RED elimine dichos puntos. Sobre la jugabilidad, esta ha sido regular y no marcará un antes y un después.

Por otro lado, no hay que ser egoístas con Cyberpunk 2077: es un buen juego de rol que goza de una profunda e interesante historia que te tomará unas 40 horas, y gráficos y ambientación de primer nivel con Night City. Johnny Silverhand se destaca por su profundad como personaje y carisma, notable trabajo de Keanu Reeves en la voz.

Si cuentas con la versión de PS4 o Xbox One, te recomendaría que esperes las actualizaciones que han anunciado los desarrolladores para enero y para febrero. Es cierto: el juego tenía que estar optimizado, pero no ha sido así y toca esperar, una vez más.

DATO:

Cyberpunk 2077 se puede conseguir en Steam para PC a S/. 199,00.

