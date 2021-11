Los usuarios de Cyberpunk 2077 de PlayStation 4 y Xbox One tendrán acceso gratuito a la actualización del juego en las consolas de la última generación PlayStation 5 y Xbox Series X y S durante el primer trimestre de 2022.

Así lo ha confirmado la desarrolladora de este videojuego, el estudio polaco CD Projekt Red, en un evento de audio en ‘streaming’ donde ha presentado los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2021 y ha recordado que los usuarios de consolas de última generación pronto podrán jugar a este título.

Con ello, la compañía también responsable de The Witcher ha informado a sus inversores del futuro de las licencias de ambos juegos. Así, ha puesto fecha al anuncio que hizo su CEO, Adam Kicinski, en junio de 2020, cuando dijo que a través de la retrocompatibilidad Cyberpunk 2077 llegaría a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El directivo aseguró que esta actualización llegaría en 2021, pero se ha ido retrasando conforme se han ido introduciendo mejoras en el juego. De este modo, tal y como confirmó hace unos días Kicinski, será en 2022 cuando se produzca el lanzamiento de las versiones de Cyberpunk 2077 para estas consolas.

En este encuentro también se ha especificado cuál será el futuro del videojuego en lo referente a su posible incorporación a cualquier servicio de suscripción, como Xbox Game Pass. Ante esta cuestión, el presidente de CD Projekt RED ha dicho que por el momento no se plantean esta vía de comercialización.

“Siempre tenemos en consideración cualquier oportunidad de negocio, pero este tipo de modelo de suscripción es bueno en un momento determinado del ciclo de vida del producto, así que es demasiado pronto para decidir”, dijo el CEO.

También apuntó que no es la primera vez que la empresa prueba con este tipo de servicio, ya que lo hizo con The Witcher 3: “Estuvo disponible durante un tiempo en unservicio de suscripción [Xbox Game Pass y PlayStation Now], pero tenemos que sopesar el beneficio y el coste, compararlo con las ventas, así que es una decisión basada en datos. Es demasiado pronto para Cyberpunk”.

BALANCE DE CD PROJEKT RED

Junto con el director financiero de la empresa, Piotr Nielubowicz y el vicepresidente senior en el área de desarrollo de negocios, Michal Nowakowski, Kicinski compartió algunos de los datos que la compañía ha obtenido en 2021.

Según este informe, sus ingresos por ambos juegos han crecido durante este último año en un 38 por ciento y su beneficio bruto por ventas ha alcanzado un 34 por ciento con respecto a 2020. Sin embargo, el neto presenta pérdidas de hasta un 30 por ciento.

Asimismo, el equipo de CD Projekt RED abordó los planes de futuro para Gwent: The Witcher Card Game, del que se espera ofrecer un mayor apoyo al proyecto con actualizaciones y descargas de contenido, así como la mejora del sistema de monetización del juego.

