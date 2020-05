En estos días de pandemia, probar videojuegos de corte independiente puede resultar más interesante. Títulos como Celeste o Stardew Valley han demostrado que la calidad en este sector va de sobra. En ese sentido, te presentamos a Dandara: Trials of Fear Edition, un juego desarrollado por el estudio brasileño de Long Hat House que explota las mecánicas del género plataforma 2D y Metroidvania.

Asimismo, Dandara salió a la venta en 2018 y está disponible para las consolas de Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC y móviles. No obstante, en marzo pasado se estrenó la expansión gratuita Trials of Fear Edition, la cual incluye nuevo contenido jugable y conversaciones más detalladas.

Aquí te dejamos el tráiler:

A continuación, te contamos lo que debes conocer sobre Dandara: Trials of Fear Edition:

Un juego de plataformas en 2D

En los últimos años, el género de plataformas ha empezado a tener fuerzas nuevamente. Así tenemos a nombres como Celeste, Huntdown, Ori and the Will of the Wisps, etc. Dandara: Trials of Fear Edition también es parte de este género e implementa un estilo Metroidvania (un gran mapa interconectado que -conforme vamos pasando la historia- vamos descubriendo nuevas zonas).

Dandara: Trials of Fear Edition. (Difusión)

Disponible en todas las consolas de última generación

Dandara: Trials of Fear Edition lo podemos encontrar en las plataformas de Nintendo Switch, PS4, Xbox One, móviles y PC.

Dandara: Trials of Fear Edition. (Difusión)

Dandara, el protagonista está basado en un personaje histórico

La protagonista del videojuego, Dandara, está basada en la guerrero brasileño Dandara dos Palmares, quien a finales del siglo XVII se rebeló ante los esclavistas que azotaban las tierras brasileñas. Luego de luchar en diferentes batallas, Dandara fue capturada y para evitar regresar a su condición de esclava se suicidó lanzándose a un abismo.

Cabe destacar que el juego Dandara: Trials of Fear Edition no cuenta la historia del personaje histórico de Dandara, aunque sí busca reflejar la lucha por la libertad, aseguraron los desarrolladores.

Dandara: Trials of Fear Edition. (Difusión)

Un mundo al borde del colapso

Dandara: Trials of Fear Edition se ubica en Salt, un mundo a punto de colapsar en el que las personas no son libres. En ese sentido, aparece Dandara, una heroína que luchará por la libertad de los oprimidos.

Precio de Dandara

Para Nintendo Switch se encuentra a US$ 14,99. Mientras que para PS4 está US$ 14,99. En PC (a través de Steam) está S/. 31,00.

