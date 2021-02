PlayStation confirmó que Days Gone, uno de sus más recientes exclusivos, se unirá al catálogo de juegos disponibles en PC, tras la llegada de Horizon Zero Dawn a computadoras el pasado agosto de 2020. Asimismo, desde PlayStation confirman que en el futuro estrenarán más juegos de su cartera en PC.

Este juego post-apocalíptico fue desarrollado por Bend Studio y vio la luz en 2019 para PlayStation 4. Además, Days Gone es un título de mundo abierto ambientado en Oregon, Estados Unidos, y cuenta con la particularidad de estar repleto de zombies, motocicletas y disparos.

Entre las novedades que tendrá Days Gone para PC, se sabe que llegará con mejoras gráficas, modos de juego como supervivencia o desafío, soporte para monitores ultrawide, etc. Por el momento se sabe que estará disponible a través de Steam, aunque también podría lanzarse en Epic y GOG, como pasó con Horizon Zero Dawn.

Days Gone en PC. (Difusión)

Fecha de lanzamiento de Days Gone en PC

Durante su anuncio, desde PlayStation indicaron que Days Gone estrenará este 2021 en la próxima primavera del Hemisferio Norte. Es decir, entre los meses de marzo y junio en nuestra región. Todavía no tenemos fecha concreta.

Requisitos mínimos y recomendados

Ahora bien, ¿qué necesita mi PC para correr Days Gone? Aquí los requisitos mínimos y recomendados que fueron publicados en Steam:

Requisitos mínimos:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bits

Procesador: Intel Core i5-2500K 3.3GHz o AMD FX 6300 3.5GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 780 de 3 GB o AMD Radeon R9 290 de 4 GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento libre: 70 GB; se recomienda SSD

Requisitos recomendados:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bits

Procesador: Intel Core i7-4770K 3.5GHz o Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento libre: 70 GB; se recomienda SSD

Primeras imágenes del videojuego

