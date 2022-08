Death Stranding, el videojuego de Hideo Kojima y 505 Games, aterrizará al catálogo de PC Game Pass. El título llegará al servicio de Xbox el próximo martes 23 de agosto; sin embargo, se trata del juego base y no la edición Director’s Cut.

Death Stranding llega a PC Games Pass el próximo martes 23 de agosto para los usuarios de Windows 10 y 11, con novedades exclusivas como soporte ultrapanorámico, un nivel de dificultad “Muy difícil”, modo foto, la mejor tasa de fotogramas y un crossover con Half-Life. Además, la edición de PC Game Pass incluye ítems desbloqueables conforme se avanza la historia, entre ellos una placa de armadura dorada con plateado.

Aquí puedes ver el tráiler de Death Stranding para PC Game Pass:

El estudio 505 Games ha confirmado en Twitter que la versión que se añade a Game Pass es el juego base, no la reciente edición Director’s Cut.

Hi - Base game. — 505 Games (@505_Games) August 19, 2022

Por otro lado, Hideo Kojima y Xbox están en buenos términos pues, como se recuerda, se anunció en junio una colaboración entre ambos para un nuevo videojuego.

Finalmente, Death Stranding no es el primer juego de Sony que aterriza en Game Pass, ya que también están disponibles los títulos MLB The Show 21 y MLB The Show 22.