FIFA 20 | ¿Cómo descargar la demo GRATUITA del famoso juego de fútbol? 

En solo unos días seremos testigos de la llegada de la demo del esperado FIFA 20. Gracias a una imagen filtrada en Reddit, se conoce que el 12 de setiembre habría de ser la fecha en la que Electronic Arts decida publicar la demostración gratuita del videojuego para las diferentes consolas.

Como se sabe, FIFA 20 es la próxima edición de la franquicia de juegos de fútbol y se estrenará el próximo 27 de setiembre para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (una versión llamada 'Legacy' que incluye menos contenido que la normal) y PC.

Según la imagen filtrada (la cual te adjuntaremos líneas abajo), la demo incluirá uno de los "caballos de batalla" del FIFA 20: Volta. El promocionado modo fútbol callejero también estará disponible para que el público pueda probarlo.

El demo de FIFA 20 habría de estrenarse el 12 de setiembre próximo. (Imagen: Reddit) Agencias

Asimismo, las otras dos modalidades de juego que podríamos tener cuando esté disponible la demo es Partido rápido normal y de Champions League, ya que FIFA 20 mantiene la licencia del mayor campeonato de clubes a nivel mundial.

Por el lado de los equipos confirmados, la demo de FIFA 20 incluirá 10 escuadras en total. A continuación, los nombres:

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Club América

Liverpool

Los Ángeles FC

Manchester City

Paris Saint Germain

Real Madrid

Roma

Vissel Kobe

Si no recuerdas cómo es 'Volta' y FIFA 20, aquí te dejamos el tráiler oficial del juego:

Cómo descargar la demo de FIFA 20

Antes de empezar, te comentamos que la demo de FIFA 20 estaría disponible para los usuarios recién desde el 12 de setiembre. No obstante, aquí te adelantamos los pasos que deberás seguir en una PS4.

En primer lugar, la consola debe estar actualizada. Luego, sin importar si contemos o no con la suscripción PS Plus, tenemos que entrar a la PlayStation Store, la cual se encuentra en el lado izquierdo del menú.

Una vez dentro de la PS Store, deberemos ingresar a Juegos (si tu consola está con dirección de Estados Unidos, entra a Games). Esta sección se ubica por debajo de PS Plus y PS VR. Una vez allí, buscamos Demos. Estando en esa parte, localizaremos el FIFA 20.

Una vez que realicemos el segundo paso, nos toparemos en primer lugar a FIFA 20. Seleccionamos, dependiendo de nuestra cuenta, en 'Try Free Demo' o 'Demo gratis'.

Por último, hay que verificar que la descarga ya se esté realizando. Para ello, saldremos de la PS Store y revisaremos las Notificaciones (icono que se encuentra en la parte superior del menú, a la derecha del logo de PlayStation Plus). Después, vemos dentro de Descargas si FIFA 20 DEMO se está bajando.

Todos estos pasos servirán una vez que la demo sea lanzada oficialmente a nivel global, se espera que la fecha sea el próximo 12 de setiembre.

FIFA 20 se estrena el 27 de setiembre para PC, Xbox One, PS4 y Switch. (Difusión) Agencias

La demo llegaría el 12 de setiembre según una filtración en Reddit

Cabe destacar que la información no es oficial, por lo que podría no ser cierta del todo. No obstante, cada año la demo de FIFA sale con dos semanas de anticipación al estreno del videojuego (programado para el 27 de setiembre). En ese sentido, el 12 de setiembre se acomoda para el lanzamiento de la demostración.

DATO:

FIFA 20 traerá de vuelta el fútbol callejero gracias a Volta. A su vez, el juego incluirá un renovado modo Carrera que nos permitirá personalizar al entrenador.

