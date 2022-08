Tras años de espera, el ansiado Digimon Survive llegó para los fanáticos de la franquicia. El título combina el juego de rol táctico con una narrativa de novela visual que, si bien no gustó a todos, cumple en ser muy entretenida. No obstante, la forma en la que fueron planteados los combates hace que el juego pueda sentirse lento y repetitivo. Sin duda, Digimon Survive no es un videojuego para todos, pero puede ser de gran gusto para quienes buscan una mirada más madura a este universo.

Cuatro años desde que fue anunciada, la nueva entrega de la franquicia llegó por fin a las plataformas de juego el pasado 28 de julio. El SRPG (juego de rol táctico) de Bandai Namco apela a la nostalgia con los Digimon más famosos en una campaña de alrededor de 40 horas y más de cien criaturas para capturar. Se trata de una novela visual estilo anime que por momentos incluye combate estratégico contra enemigos o para entrenar. Survive pone al jugador en una encrucijada donde sus decisiones afectarán el desarrollo de la historia y definirán su destino. Cabe resaltar que, aunque se trate de Digimon, este juego apunta a públicos relativamente maduros.

Género: Estrategia, videojuego de rol táctico, novela visual Consola: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam) Jugadores: 1 jugador Restricción de edad: Mayores de 13 años Fecha de lanzamiento: 28 de julio de 2022 Idiomas: Audio: japonés. Subtítulos e interfaz: español, inglés, alemán, francés, portugués, italiano, japonés, chino, coreano Tamaño de descarga: 15 GB

Digimon Survive combina el género de novela visual con juego de rol táctico. (Foto: captura de pantalla, Digimon Survive)

Una oscura mirada hacia el universo Digimon

Digimon Survive es una aventura que reúne a tiernas criaturas ya conocidas, como el favorito Agumon, con personajes y espacios completamente nuevos. Aunque al comienzo pueda parecer una historia infantil con la que ya estamos familiarizados, Survive es una aventura llena de misterio con temas bastante sombríos como la desconfianza en uno mismo, la traición e incluso la muerte.

La historia nos presenta a ocho “niños” elegidos, que en realidad son adolescentes, quienes fueron transportados a un mundo alterno con monstruos (los Digimon) y ahora deben sobrevivir para volver a casa. La edad de los personajes le añade una visión diferente a la historia pues el protagonista Takumi y sus amigos tienen conflictos personales más sobrios, tales como el miedo al abandono o el sacrificio de las amistades.

Los personajes lidian con estrés, fobias y la muerte. (Foto: captura de pantalla, Digimon Survive)

El jugador también experimentará serios dilemas cuando otros personajes se vean afectados por las decisiones que tomó. Por ejemplo, algunos amigos pueden morir de forma trágica porque no pasaste suficiente tiempo con ellos. Además, los Digimon enemigos son más malvados que en el anime de los años 90 y no tienen miedo a secuestrar, torturar y asesinar a los humanos. Si bien no se muestran escenas de violencia, los diálogos dejan en claro cuando estas acciones ocurren.

Por su parte, el formato de novela visual complementa muy bien la oscura historia. Cuando fue lanzado el juego, muchos usuarios se quejaron de este formato, a pesar de que ya había sido anunciado que así sería el gameplay. Sin embargo, la música ambiental, la actuación de voz y algunos saltos de miedo logran que la narración te llene de suspenso y tensión sin necesidad de un formato tradicional. Además, en medio de la campaña hay escenas anime con sublime animación.

Los actores de voz llenan de vida la historia. (Foto: captura de pantalla, Digimon Survive)

El sistema táctico de Digimon Survive

Es penoso que una increíble narrativa se vea descompensada por un mal sistema de combate estratégico. En las peleas, por cada turno que tienes debes elegir entre moverte, atacar, usar un objeto, conversar con tu compañero o evolucionar. Según estas opciones, armas tu estrategia para ganar.

Tienes diferentes acciones en las batallas. (Foto: captura de pantalla, Digimon Survive)

Si bien al comienzo los espacios de batalla son retadores para los personajes, eventualmente los combates se vuelven iguales entre sí. Conforme avanzas la historia no se añaden nuevos elementos y opciones de lucha, únicamente aumentan los enemigos y las evoluciones. Esto implica que los primeros capítulos te veas forzado a seguir usando los tres mismos Digimon más fuertes, Agumon, Falcomon y Dracmon; junto a Labramon que es la mejor opción de Digimon de sanación. El resto de tus criaturas no son tan necesarias por lo menos la mitad de la campaña, algo que no te anima a innovar en tu estrategia. Por fortuna, es posible usar el “Modo Automático” para que las batallas se jueguen solas y más rápido, además que puedes modular el nivel de dificultad del combate.

En cuanto a la captura de los Digimon, se sigue el mismo formato que en Persona 5: debes hablar con los monstruos y tus respuestas determinan si se vuelven tus aliados. Responder erróneamente te quita la oportunidad de obtener rápido los más de cien Digimon disponibles, pero este aspecto solo será frustrante si realmente quieres coleccionarlos todos. Además, las preguntas son tan alzar que añaden un buen toque de humor a las sesiones de entrenamiento.

El planteamiento de combate no es el mejor. (Foto: captura de pantalla, Digimon Survive)

Conclusión

Digimon Survive no es para todos los públicos. Para disfrutar este juego debes establecer si lo que buscas es una intrigante historia, que sí es el caso, o un juego de rol retador, que no es el caso. Será una aventura larga cuyo final es impredecible. Como punto positivo, la mayor parte de la campaña es la historia y no las batallas, por lo que, bajo una mirada general, Digimon Survive es una muy buena entrega para los fans de la franquicia que buscan una aventura nueva. El misterio y las decisiones cruciales que tomes te ponen al borde tu asiento, si tienes la paciencia para las largas peleas en medio.