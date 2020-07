Un clásico está de vuelta. El recordado Donkey Kong Country, título de la Super Nintendo (SNES) lanzando en 1994, llegará a la Nintendo Switch este 15 de julio como parte de los videojuegos gratuitos que ofrece la suscripción Nintendo Switch Online.

Junto a Donkey Kong Country, también debutaran otros das obras: Natsume Championship Wrestling, juego de box que salió para la SNES, y The Immortal, título de exploración mazmorras de la NES.

Aquí te dejamos el video que publicó Nintendo sobre los juegos:

Cabe destacar que Donkey Kong Country es uno de los títulos de la SNES más recordados por el público, ya que fue uno de sus juegos abanderados en la década de los 90. De esta forma, el título llegará a la Switch con sus más de 100 niveles, todos sus bonus y la posibilidad de hacer autoguardado en cualquier zona.

Como se sabe, la Nintendo Switch Online es un servicio de paga que nos permite jugar en línea los videojuegos, sin ella no podremos jugar en multijugador. Así como pasa en PlayStation con la suscripción PlayStation Plus.

Asimismo, cada cierto tiempo la compañía japonesa de Nintendo agrega títulos a su colección de juegos de SNES y NES para que el público pueda jugarlos. Entre otros nombres destacados tenemos a Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, entre otros.

