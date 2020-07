La pandemia por el COVID-19 no ha dejado indiferente a nadie. Los eSports, por su lado, también han recibido el duro golpe. Pero, no tan fuerte como para caer por ‘knockout’, como las industrias deportivas, musicales o turísticas, que llegaron hasta a suspender el totalidad de sus actividades. Así, las principales competencias de deportes electrónicos han sabido adaptarse a un escenario virtual.

Y esto no es raro, ya que antes de la explosión de los competiciones presenciales, los videojuegos competitivos (sea Dota 2, Starcraft, PES o League of Legends) eran 100% en línea.

Sin embargo, no todo ha sido tan fácil. Mucho menos para los jugadores que se dedican a los eSports, quienes en los últimos años empezaron a profesionalizarse, teniendo que cumplir diferentes responsabilidades, tanto personales y laborales (viajes, reuniones, torneos presenciales, jornadas de entrenamiento, charlas psicológicas, etc).

Las ligas de los principales videojuegos llenan estadios enteros de fanáticos que buscan ver las competiciones en vivo. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Para tratar ese punto, la sección de eSports de El Comercio se contactó con Johan ‘N0tail’ Sundstein, pro-player de Dota 2 que con tan solo 26 años se ha coronado como bicampeón mundial de Dota 2 con el cuadro de OG y, también, se ha posicionado como el deportista electrónico que más dinero ha ganado en la historia, con US$ 6′886.181 en su cuenta bancaria hasta agosto de 2019, según apunta Forbes.

El danés -que además es el capitán del equipo-, contó cómo ha cambiado su jornada habitual como jugador profesional y adelantó que “ha sido un gran desafío”.

Johan 'N0tail' Sundstein es el capitán de OG. (Imagen: Instagram /@og_n0tail)

“Pasé de estar en aeropuertos y hoteles a tener una rutina. Por supuesto, ha sido extraño. Usar máscaras faciales y ver un límite en la cantidad de personas que pueden estar en una tienda, todo es muy extraño. Hoy en día lo paso jugando y haciendo ejercicio”, aseguró el líder de OG.

Sobre los entrenamientos de Dota 2, ‘N0tail’ adelanta que las zonas horarias han complicado las prácticas, pues sus compañeros de OG se ubican en diferentes regiones del planeta. “Ha sido un gran desafío y todavía tenemos mucho que aprender. Las zonas horarias y las partidas en línea son muy diferentes de nuestras juegos normales en bootcamps [campo de entrenamiento] y eventos lan”.

'N0tail' levantando el trofeo de The International 2019, el Mundial de Dota 2. (Foto: The International)

Por el momento, ‘N0tail’, realiza ejercicios entre 3 a 4 veces por semana, mientras que en Dota 2 el pro-player busca “obtener entre 20 y 60 horas en una semana” gracias a los ‘scrims’, partidas organizadas por jugadores de alto nivel para mejorar sus habilidades. “Podemos jugar entre 6 a 10 scrims a la semana, a veces menos... O con solo partidas públicas de práctica”.

Finalmente, el capitán de OG dijo: “En este momento estoy jugando The Last of Us Part II, ¡me encantan los videojuegos, y especialmente los que tienen una historia oscura!”.

'N0tail' liderando a OG durante la final del The International 2019, campeonato que finalmente se llevarían a casa. (Foto: The International)

DATOS:

- ‘N0tail’ publicó en su Twitter el pasado 4 de julio que llevaba jugando Dota 2 un total de 19.999 horas, lo que se traduce en más de 830 días.

- Dota 2 es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (más conocido por sus siglas en inglés MOBA) y se puede descargar de manera gratuita para PC a través de Steam.

