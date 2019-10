Aunque League of Legends es el MOBA más jugado a nivel mundial, en nuestro país es Dota 2 el videojuego que se lleva la preferencia del público gamer. Sin embargo, a nivel internacional las cosas no le están yendo tan bien a este título desarrollado por Valve.

Según Steam Charts, Dota 2 ha tenido en los últimos 30 días el promedio más bajo de jugadores conectados en simultáneo desde enero de 2014. Los números de octubre aún no están disponibles, pero la media del mes es de 398.566, únicamente 5.000 jugadores más que la cantidad más baja registrada en más de cinco años.

Aquella vez, el juego estrella de Valve tuvo 393.860 jugadores; sin embargo, pudo recuperase y mantenerse así hasta hace poco que las cifras cambiaron.

(Foto: Captura de Steam Charts )

The International 2019, el Mundial de Dota 2, mantuvo el interés de los amantes del juego vivo. En Perú, la participación del conjunto nacional Infamous Gaming (hoy Beastcoast) generó gran expectativa entre los usuarios nacionales. No obstante, el entusiasmo no ha podido mantenerse.

La solución a este desánimo podría llegar con la nueva actualización “The Outlanders”. La última actualización, que se realizó el 24 de mayo de este año, trajo cambios resaltantes que llamaron la atención de los jugadores.

