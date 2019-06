Dota 2 | Los enfrentamientos de Infamous Gaming en el torneo Epicenter Major 

El equipo peruano Infamous Gaming cerrará su participación en el circuito profesional de Dota 2 de esta temporada participando en el Epicenter Major. Esta competencia de eSports se realizará desde el próximo 22 de junio hasta el 30 del mismo mes en Moscú, Rusia, y es el último 'Major' del Dota Pro Circuit (DPC) y servirá para definir a los clasificados del The International 2019.

El Epicenter Major brindará 15.000 puntos para el DPC y un millón de dólares como premios. El primer puesto se hará con la suma de US$ 350.000 en efectivo y 4.950 puntos. El segundo lugar se queda con 3.000 puntos y US$ 170.000. En ese sentido, esta competencia oficial puede ayudar a ciertos equipos a clasificar al campeonato mundial del videojuego Dota 2, The International 2019.

En las últimas horas se hizo oficial los cuatro grupos que serán parte del Epicenter Major y ya conocemos en cuál estará Infamous Gaming, el representante peruano. A continuación, los grupos y equipos participantes:

► Grupo A:



Team Secret

Fnatic

PaiN Gaming

Royal Never Give Up

► Grupo B:



Evil Geniuses

Team Liquid

Infamous Gaming

​Gambit Esports

► Grupo C:



Virtus.pro

Alliance

Forward Gaming

Vici Gaming

► Grupo D:



PSG.LGD

OG

Ninjas in Pyjamas

TNC Predator

Infamous Gaming se enfrentará contra Evil Geniuses, Team Liquid y Gambit Esports, los dos primeros ya se encuentran clasificados al The International 2019 y cabe destacar que también han sido campeones a nivel mundial en otras ediciones.

Mientras tanto, el equipo ruso de Gambit Esports no ha participado nunca en un The International y es conocido principalmente por su papel en la escena competitiva de League of Legends.

El pozo total del Epicenter Major es de US$1'000.000 y los 16 participantes pertenecen a diferentes regiones del mundo como Europa, China, Sudamérica, Sudeste de Asia o Norteamérica.

Enfrentamientos, fechas y horarios del Epicenter Major

La fase de grupos del Epicenter Major comenzará el sábado 22 de junio hasta el domingo 23. Luego, los playoffs irán desde el 24 hasta el 30. Los equipos se enfrentarán por conseguir el mejor resultado bajo el formato de El Mejor de tres, quien llegue primero a las dos victorias se lleva la partida.

Aquí te dejamos los enfrentamientos y sus respectivos horarios:

► Grupo A

Horario y fecha: Sábado 22 de junio desde las 8:00 a.m. hora Perú.



​Team Secret vs. PaiN Gaming

Fnatic vs. Royal Never Give Up

► Grupo B

Horario y fecha: Sábado 22 de junio desde las 5:00 a.m. hora Perú.



Evil Geniuses vs. Infamous Gaming

Team Liquid vs. Gambit Esports

► Grupo C

Horario y fecha: Domingo 23 de junio desde las 5:00 a.m. hora Perú.



Virtus.pro vs. Alliance

Forward Gaming vs. Vici Gaming

► Grupo D

Horario y fecha: Domingo 23 de junio desde las 5:00 a.m. hora Perú



​PSG.LGD vs. Ninjas in Pyjamas

OG vs. TNC Predator

Cuando la fase de grupos llegue a su fin, se pasará la instancia de los playoffs, tanto por Upper Brackets como por Lower Brakets. Manténgase atentos a la portada de eSports del diario El Comercio, allí encontrarán toda la información relacionada al mundo de los deportes electrónicos y videojuegos de la actualidad.

DATO:

The International es el campeonato de eSports de Dota 2 más importante del mundo y reúne a los mejores equipos de la temporada. En la edición 2017, el equipo peruano de Infamous Gaming logró la clasificación y se llevaron más de US$ 100.000 en premios.

