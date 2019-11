Luego de las derrotas de Unknown Team y Beastcoast, solo queda un peruano en el MDL Chengdu Major, el primer gran torneo del Dota Pro Circuit, la temporada competitiva del videojuego de Valve. Se trata de Joel Mori 'MoOz’ Ozambela, quien juega para el cuadro norteamericano de J.Storm.

Ahora, el siguiente rival de J.Storm es nada menos que Invictus Gaming, escuadra que eliminó del torneo Beastcoast por 2 a 1. De esta forma, ‘MoOz’ tiene la oportunidad de vengar a sus compatriotas peruanos este viernes 22 de noviembre desde las 11:00 p.m. (hora Perú).

Aquí la última partida de J.Storm:

En el caso de que J.Storm pierda, el equipo se llevará a casa US$ 60.000; si ganan, aseguraran como mínimo US$ 80.000, con opción de alcanzar hasta US$ 300.000, el premio mayor.

Por otra parte, el formato de la partida será de El Mejor de Tres; es decir, el primer equipo que llegue a dos victorias se lleva la llave.

Así está conformado J.Storm:

David ‘ Moo ’ Hull

Leon ' Nine ’ Kirilin

Braxton ‘ Brax ’ Paulson

Joel Mori ‘ MoOz ’ Ozambela

Clinton ‘Fear’ Loomis

DATO:

Dota 2 es un videojuego de estrategia en tiempo real para computadoras y desde su lanzamiento oficial en 2013 se ha convertido en unos de los juegos que más dinero y audiencia mueven en el planeta.

Año a año, Valve -desarrollador del juego- lleva a cabo su máxima competencia, The International. En la última edición, el equipo peruano Infamous Gaming dio la sorpresa tras vencer a equipos de gran renombre, asegurando un octavo puesto y más de US$850.000 en premios.

