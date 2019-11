Dio el golpe. Beastcoast, organización norteamericana en la que juegan los exTeam Anvorgesa, clasificó a la segunda ronda del MDL Chengdu Major, el primer torneo de peso de la temporada competitiva de Dota 2, tras remontar su partida frente a Team Adroit.

Ahora, la escuadra conformada por los cuatro peruanos y un boliviano que hicieron historia en el The International 2019, el mundial de Dota 2, esperan a su rival, el cual saldrá del choque entre Vici Gaming y Fighting Pandas (programado para las 9:00 p.m. - hora Perú).

Si no viste la emocionante partida, aquí te la dejamos:

Asimismo, Beastcoast jugará contra el ganador de dicha serie el miércoles 20 de noviembre a las 00:30 a.m. (hora Perú). En el caso de que pierdan, los liderados por Héctor ‘K1’ Rodríguez se llevarán a casa US$ 25.000; si ganan, aseguraran como mínimo US$ 40.000, con opción de ganar hasta US$ 300.000, el premio mayor.

Por otra parte, el formato de la partida será de El Mejor de Tres; es decir, el primer equipo que llegue a dos victorias se lleva la llave.

Así está conformado Beastcoast:

Héctor ' K1 ' Rodríguez

Jean Pierre ' Chris Luck ' Gonzales

Adrian ‘ Wisper ’ Céspedes [BOL]

Elvis ' Scofield ' De la Cruz

Steven ‘Stinger’ Vargas

DATO:

Dota 2 es un videojuego de estrategia en tiempo real para computadoras y desde su lanzamiento oficial en 2013 se ha convertido en unos de los juegos que más dinero y audiencia mueven en el planeta.

Año a año, Valve -desarrollador del juego- lleva a cabo su máxima competencia, The International. En la última edición, el equipo peruano Infamous Gaming dio la sorpresa tras vencer a equipos de gran renombre, asegurando un octavo puesto y más de US$850.000 en premios.

