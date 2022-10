El Mundial de Dota 2, The International, prepara su inicio para el próximo 15 de octubre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, cuando se lleve a cabo la gran final del torneo. Ya tenemos los 18 clasificados, pero faltan dos cupos que se repartirán entre 12 contendientes. Entre ellos encontramos a dos cuadros peruanos.

Se trata de las escuadras locales de Infamous Gaming y Tempest , que no pudieron concretar su clasificación mediante el Dota Pro Circuit y las Clasificatorias regionales. Ahora, los dos equipos jugarán la fase Last Chance (última chance, en español), lo que vendría a ser el repechaje de The International.

En frente de ellos tenemos a equipos de renombre como Na’vi (el primer ganador del Mundial de Dota en 2013), Team Secret, Xtreme Gaming, Team Liquid (campeón del mundo 2017), entre otros.

Cabe resaltar que el peruano Ricardo ‘Alone’ Fernandez forma parte del cuadro norteamericano Wildcard Gaming.

A continuación, todos los equipos que jugarán en Last Chance y buscarán llevarse uno de los dos cupos que los lleve a The International 2022:

Nouns - Norteamérica

Wildcard Gaming - Norteamérica

- Norteamérica Infamous - Sudamérica

- Sudamérica Tempest - Sudamérica

- Sudamérica Team Secret - Europa occidental

Team Liquid - Europa occidental

Virtus.Pro - Europa del este

Na’vi - Europa del este

Xtreme Gaming - China

Vici Gaming - China

Polaris Esports - Sudeste asiático

T1 - Sudeste asiático

Cuándo juegan los equipos peruanos en Last Chance

La cita va del 7 al 12 de octubre. El formato es de doble eliminación (todos contra todos) y hay dos clasificados al The International 2022 (a través de la Llave alta y Llave baja).

Partidas de Tempest:

Tempest vs. Team Secret: 7 de octubre 8:00 p.m. (hora Perú)

vs. Team Secret: 7 de octubre 8:00 p.m. (hora Perú) Tempest vs. Vici Gaming: 8 de octubre 2:00 a.m.

vs. Vici Gaming: 8 de octubre 2:00 a.m. Tempest vs. Na’vi: 8 de octubre 4:30 a.m.

vs. Na’vi: 8 de octubre 4:30 a.m. Tempest vs. Nouns: 8 de octubre 11:30 p.m.

vs. Nouns: 8 de octubre 11:30 p.m. Tempest vs. Polaris: 9 de octubre 2:00 a.m.

Partidas de Infamous:

Infamous vs. Virtus Pro: 7 de octubre 9:00 p.m. (hora Perú)

vs. Virtus Pro: 7 de octubre 9:00 p.m. (hora Perú) Infamous vs. T1: 8 de octubre 2:00 a.m.

vs. T1: 8 de octubre 2:00 a.m. Infamous vs. Team Liquid: 8 de octubre 4:30 a.m.

vs. Team Liquid: 8 de octubre 4:30 a.m. Infamous vs. Xtreme Gaming: 8 de octubre 11:30 p.m.

vs. Xtreme Gaming: 8 de octubre 11:30 p.m. Infamous vs. Wildcart: 9 de octubre 2:00 a.m.

Dónde ver Last Chance

Las transmisiones oficiales las encuentras a través del canal de PGL en Youtube.