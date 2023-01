Todo empezó en agosto de 2022. En aquel mes, Valve, la desarrolladora del videojuego Dota 2, abrió una convocatoria pública para buscar a los organizadores de los próximos tres torneos Major que tomarán lugar a lo largo de 2023. Fueron diversas las propuestas que llegaron, entre las que encontramos la de 4D Esports con el proyecto del Lima Major 2023. Tiempo después, en enero de este año, por fin se hizo oficial: Lima será la huésped de uno de los eventos más importantes en el mundo del Dota.

Pero, ¿qué es una Major de Dota 2? Para quien no lo sepa, se trata de un torneo de alta envergadura que reúne a los mejores equipos de todo el planeta (China, Sudeste Asiático, Europa occidental, Europa oriental, Norteamérica y Sudamérica) y otorga un premio total de US$500.000. A lo largo de un año se realizan tres Major, las cuales forman parte del Circuito Profesional de Dota (DPC, por sus siglas en inglés). Cada temporada competitiva cierra con The International, el Mundial del juego.

El motivo por el cual es tan importante, al menos la Lima Major, es porque se trata de la primera edición de una Major de Dota 2 en Perú y toda Sudamérica. De ser exitosa esta cita podríamos ser testigos de más y más eventos así en los próximos años, y por qué no quizá algún día recibir al The International.

Ahora bien, la organización encargada de la producción de la Lima Major es 4D Esports, empresa que no es desconocida en la comunidad ‘dotera’ de eSports en Perú. Entre algunos de los eventos que produjo en el pasado tenemos la cobertura en español de The International 2019, 2021 y 2022, así como también las ligas regionales del Dota Pro Circuit y otros torneos del videojuego.

Justamente, El Comercio conversó con Adrián Mohme, gerente general de 4D Esports, y Luis ‘Imperius’ Cuadros, encargado de talentos de la Lima Major 2023 y uno de los socios de la empresa, quienes brindaron detalles sobre cómo se hizo posible la Lima Major.

La Lima Major es la primera major de la temporada, luego están la de Berlín y luego la de Bali.

“La Lima Major es el resultado de un trabajo ya de varios años”

Líneas atrás lo dijimos: el proceso para la Lima Major empezó en agosto de 2022, meses antes que los equipos peruanos Thunder Awaken y Beastcoast cerraran una participación histórica en The International cuando alcanzaron un top 6 y top 8, respectivamente.

“En agosto del año pasado se hace una licitación pública a través de Valve para que manden propuestas para las Major de este año. A nosotros nos interesa bastante traer una Major a Sudamérica, así que ahí mandamos nuestra propuesta con Lima como sede”, dice a El Comercio Adrián Mohme, gerente general de 4D Esports.

Una vez se terminó el periodo de licitación pública, 4D Esports entró en conversación directa con Valve, según Mohme. Le mostraron el proyecto de la Lima Major y gracias al feedback de la propia creadora del videojuego se logró armar la propuesta que finalmente hemos visto todos.

La Lima Major es uno de los torneos más importantes de Dota 2 y se llevará a cabo entre febrero y marzo. / Joiunnus / 4D Esports

Un detalle desconocido hasta el momento es que 4D Esports postuló a Lima para que sea sede del segundo o tercer major, pero finalmente Valve solo le dio la chance a ser sede de la primera major del año.

“Nosotros felices de hacer la primera major del circuito. Acá sabemos que el público [peruano] respira y vive el Dota, y que son bastantes las personas que lo siguen. Estamos trabajando para darles el mejor espectáculo posible”, agregó Mohme.

Aunque a 4D las cosas no siempre se le dieron de la mejor manera. Así como cualquier otra empresa, le tocó empezar de cero. Desde que fue fundada en 2019 ha podido realizar diferentes coberturas de eventos tanto de Dota 2 como de otros juegos.

“[La Lima Major] es el resultado de un trabajo ya de varios años desde que 4D se formó. Anteriormente no había una profesionalización de la retransmisiones de Dota, ya sean oficiales o no. A pesar de que el juego de a pocos crecía aquí, se sentía la falta de calidad en las retransmisiones. Entonces, es básicamente una de las cosas por las cuales 4D se forma y arrancamos desde cero. Luego ya pudimos sostenernos un poco más e hicimos un pequeño estudio propio. Comenzamos a tener más indumentaria y a medida que los eventos crecían obviamente también la inversión de la empresa tenía que aumentar. Seguimos escalando de manera empírica y paulatina, entonces no es como si de la noche a la mañana apareciera un 4D”, agrega Luis ‘Imperius’ Cuadros, una de las caras más visibles de 4D Esports y conocido caster de videojuegos.

Luis 'Imperius' Cuadros nació en Arequipa y empezó su vida como comentarista de videojuegos narrando torneos en cabinas. (Archivo personal)

‘Imperius’ sostiene que gracias a todo lo que han hecho a lo largo de los últimos años en cuestión de producción es que han recibido el aval de Valve para realizar la Lima Major. A pesar de esto, nos cuenta que igual sintió una sorpresa al enterarse que Valve se había decantado por 4D en lugar de otras productoras internacionales como PGL o ESL.

“Para nosotros sí ha sido un poco sorpresa el hecho de que haya sido elegida nuestra propuesta ante todas las otras y ellos [Valve] digan ‘okay, sí es gente que ha demostrado que funciona; entonces tiene sentido hacer una Major en Perú porque es el punto del Dota en Sudamérica’”, agrega ‘Imperius’.

“Es una sorpresa más que todo por el cariño que uno le tiene al juego, porque nos hemos dedicado tanto tiempo a esto. No es la sorpresa de decir ‘uf, ¡qué suerte!’ Es una buena chance porque hemos demostrado que somos capaces de hacerlo”, prosigue.

Uno de los torneos más importantes de Dota 2 estará llegando a la capital de Perú. (Foto: Valve)

Arena 1: ¿el sitio de adecuado para recibir la Lima Major?

Ahora bien, volviendo al evento en sí, este tomará lugar del 22 de febrero al 5 de marzo. Aunque no toda la Major será presencial, debido a que al principio se dará una fase de grupos que se jugará en el hotel en el que los jugadores estén alojados. Tras ello, habrá una segunda parte totalmente presencial, que se desarrollará en la Arena 1 de San Miguel.

Arena 1 es un espacio ubicado en San Miguel. / Arena 1 / Instagram

Sobre el recinto en el que se llevará a cabo hay muchos comentarios al respecto. Una de las críticas es sobre la ubicación, el tamaño y también hay dudas sobre si será o no suficiente el aforo para los fanáticos (hasta 8.000 personas, de acuerdo a 4D).

“Lamentablemente, acá en Lima no hay muchas opciones [de espacios para torneos de eSports]. Vimos todas las que habían. Está el Coliseo Dibós, donde antes se han hecho eventos. Pero el 99% de esos lugares no te permiten colgar cosas, porque el techo no aguanta pesos muy altos. Entonces, el plus de Arena 1 es que es más grande y la estructura que tiene sí soporta bastante peso”, agrega Mohme, actual gerente general de 4D Esports.

Cabe señalar que se evaluó la posibilidad de habilitar un espacio en el que las personas podrán ver las partidas estando parados. No obstante, desde 4D han decidido no apostar por esto. “Existe la opción de meter 15.000 personas paradas y la pones como si fuera un concierto, como los que suelen hacer en realidad. Es el doble aforo. Pero no, hemos priorizado en que sea una mejor experiencia para el usuario”, nos cuenta Mohme.

Por otro lado, al ser un espacio descampado, desde 4D indican que es una ventaja y que les “abre muchas posibilidades”. Mohme comenta que “si tú armas bien [el escenario], va a salir exactamente como tú quieras”.

Arena 1 es un espacio ubicado en San Miguel. / Arena 1 / Instagram

Al poder manejar todo a gusto, 4D ha podido asegurar el Internet para todo el evento, siendo este un tema fundamental en los torneos de eSports. Recordemos: sin acceso a la red no puede haber una competencia de videojuegos porque no hay una retransmisión en vivo. “Lo primero que vimos obviamente fue cablear el Internet. Ya tenemos todas las líneas. Todo eso ya está. La infraestructura de Internet del Perú no es la mejor lamentablemente, pero hay más previsiones para que no haya ningún problema”, asegura Mohme.

La Lima Major va sí o sí, no se va a cancelar

La situación que vive el Perú en la actualidad ha llevado a muchos a preguntarse sobre una posible cancelación de la Lima Major, a pesar de que esta se celebrará a fin de febrero y principios de marzo. Al respecto, desde 4D indican que el evento va sí o sí.

“Lamentamos mucho la situación que está sucediendo en el Perú. Esperamos que para la época del evento no llegue a mayores. Nosotros por el momento estamos trabajando en el sentido de que el evento se va a dar como lo tenemos planeado. Obviamente hay plan B y C. No se puede postergar la Lima Major, como es parte del circuito profesional”, nos comenta Mohme, dando tranquilidad así a los fanáticos del popular Dota 2.

“Va sí o sí. De todas maneras se va a jugar”, concluye Mohme.

La Lima Major es uno de los torneos más importantes de Dota 2 y se llevará a cabo entre febrero y marzo. / 4D Esports

La Lima Major se desarrollará entre el 22 de febrero y 5 de marzo en lo que puede ser como uno de los eventos más importantes de la historia de los eSports peruanos. De ser exitosa, podríamos ser testigos de próximos torneos de alto nivel en nuestro país y también la posibilidad de soñar, por qué no, con un The International en el Perú. Solo el tiempo dirá, pero lo que es cierto es que el Dota peruano está pasando por sus mejores momentos.