Son dos los equipos que representarán a Sudamérica en el ESL One Stockholm 2022, el próximo torneo oficial del popular videojuego Dota 2. El evento se llevará a cabo de manera presencial en Estocolmo, Suecia, y enfrentará a los mejores cuadros de todo el globo por la gloria y el medio millón de dólares.

Representando a nuestra región, tenemos a las escuadras de Thunder Awaken y Beastcoast, que consiguieron sus cupos directos gracias a su trabajo a lo largo de la liga Dota Pro Circuit Sudamérica Tour II, en la que quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente.

El ESL One Stockholm 2022 es una competencia (también conocida como Major) que marca el regreso de los torneos a la presencialidad, luego de que se haya cancelado a principios de año la primera competencia de la temporada por la variante ómicron del COVID-19. Todas las cartas y expectativas de los creadores de Dota, la empresa Valve, están puestas en esta Major.

En total, son 10 los peruanos que buscarán la gloria en Suecia. De ellos, 5 forman parte de Thunder Awaken y 4 de Beastcoast, mientras que el décimo pro-player, Enzo ‘Timado’ Giaonolli, pertenece a la escuadra norteamericana de Team SoloMid.

ESL One Stockholm 2022 es el primer Major de la temporada. / ESL One

Ahora bien, con los dos cupos de Sudamérica ya asegurados, enfoquémonos en los equipos, sus integrantes y las expectativas que tienen de cara a la Major de Estocolmo. Para resolver estos puntos, El Comercio se comunicó con Fabrizio Fournier, mánager de Thunder Awaken, y con Steven ‘Stinger’ Vargas, jugador y capitán de Beastcoast.

“La expectativa es ganar todo y salir campeones”, Thunder Awaken

A lo largo de toda la liga DPC, Thunder Awaken no tuvo rival. El equipo del trueno ganó sus 7 series y a duras penas concedió una derrota parcial (que finalmente quedaría en 2 - 1 a favor de Thunder), por lo que terminó como el claro ganador.

“En cuanto al rendimiento del equipo, estamos satisfechos, pero con ganas de más”, declaró a El Comercio Fabrizio Fournier, mánager de Thunder Awaken. “Siempre estamos buscando como hacer más limpio nuestro juego y mantener el timing correcto para controlar el paso del juego y tener el control de ello”.

Por otro lado, Fournier reveló que el equipo “siente muchas ansias de ir y jugar” en el ESL One Stockholm 2022, ya que luego de la cancelación de la primer Major del año se quedaron con ganas de “afrontar a nuevos oponentes, tener roce competitivo y enfrentar nuevas estrategias y formas de juego”.

Thunder Awaken es el primer clasificado al ESL One Stockholm Dota Major 2022. / Thunder Awaken

“No hay un equipo en especial al que queramos enfrentar, sino más bien queremos enfrentarnos a todos y dar lo mejor. La expectativa es ganar todo y salir campeones, eso está en la mente de todos y es una de las razones por la cual jugamos tan bien, tenemos una mentalidad fuerte y ansias de ganar”, dijo Fournier.

Como se recuerda, Thunder Awaken está conformado por cinco jugadores peruanos: Christian ‘Pakazs’ Savina, Gonzalo ‘Darkmago’ Herrera, Rafael ‘Sacred’ Yonatan, Farith ‘Matthew’ Puente y José ‘Pandaboo’ Padilla, y su mánager es Fabrizio Fournier.

“Me gustaría que lleguemos al Mundial como un equipo a temer”, Beastcoast

Desde 2019, uno de los equipos favoritos a llevarse todos los campeonatos de Dota 2 en Sudamérica había sido Beastcoast. Debido a sus buenos rendimientos en torneos internacionales y nacionales, el cuadro se posicionó como el gran peso pesado de la región. Sin embargo, este año el equipo no ha podido mostrar su máximo potencial y quedó relegado a la sombra de Thunder Awaken, que por su alto rendimiento le quitó la corona.

Luego de una última decisiva y complicada serie, Beastcoast venció por 2 a 1 a Hokori y aseguró su cupo al ESL One Stockholm 2022.

“Nuestro rendimiento estuvo bien, pero siento que pudimos haberlo hecho mejor porque conozco el potencial del equipo”, afirmó con autocrítica Steven ‘Stinger’ Vargas, capitán de Beastocast. “Lo que falló fue un tema de sobreconfianza que se notó en el draft (selección de héroes en las partidas de Dota), por lo cual tomo la responsabilidad”.

Steven 'Stinger' Vargas es un jugador peruano de Dota 2. (Imagen: Stinger / Facebook)

“Falta para que estemos en el nivel que queremos, o en este caso, hablo por mí; me gustaría que lleguemos al The International como un equipo a temer”, aseguró ‘Stinger’, haciendo hincapié en el Mundial de Dota, The International.

Sobre la ESL One Stockholm 2022 en concreto, el jugador arequipeño dijo que “va a estar muy buena”, ya que se contará con la participación del público. En cuanto a posibles rivales, el pro-player indicó que le gustaría enfrentar a Xtreme Gaming, una de las escuadras chinas de mayor nivel en todo planeta.

Beastcoast confirmó su pase a la Major de Estocolmo. / Beastcoast

Como se sabe, Beastcoast tiene en sus filas a cuatro peruanos y un boliviano: Héctor ‘K1′ Rodríguez, Jean Pierre ‘Chris Luck’ Gonzáles, Elvis ‘Scofield’ De la Cruz, Steven ‘Stinger’ Vargas y Adrián ‘Wisper’ Céspedes.

¿Qué se le viene a Thunder Awaken y Beastcoast?

Luego de asegurar sus cupos a la Major, ambos cuadros se prepararán de cara al torneo.

Por un lado, según ha confirmado Fabrizio Fournier, el mánager de Thunder, la organización preparará una ‘bootcamp’ en Alemania para los jugadores. En otras palabras, el equipo contará con un espacio equipado para entrenar estrategias y más.

Beastcoast, por su parte, también contará con una bootcamp en Europa, pero no se ha confirmado en dónde se llevará a cabo.

Los dos equipos buscarán jugar ‘scrims’ (partidas de práctica a puerta cerrada) contra equipos europeos, con el objetivo de afinar sus estrategias y habilidades.

Thunder Awaken y Beastcoast se dirigen a sus fanáticos

“A los fanáticos, gracias por su apoyo y sus palabras de aliento, esperamos que nos acompañen en este torneo LAN con más ganas y se hagan notar en las redes”, acotó ‘Stinger’.

“A todos los fans, gracias por el apoyo continuo en las buenas y en las malas. Siempre estamos viendo sus comentarios y nos da fuerza para seguir con la cara en alto. A los no tan fans o haters, pues que sigan porque ellos también nos dan fuerzas para demostrarles lo contrario”, añadió Fabrizio Fournier, de Thunder Awaken.

¿Qué es el ESL One Stockholm 2022 de Dota 2?

Es el primer Major de la temporada competitiva de Dota 2 (o también conocido como el Dota Pro Circuit 2021-2022 o solo DPC). A lo largo del calendario se estableció que habría cuatro torneos Major antes del Campeonato Mundial de Dota 2, The International; sin embargo, el primero de ellos, el cual debió realizarse en febrero pasado, se canceló por la variante ómicron del COVID-19, así que en total tenemos tres Major.

El 22 de mayo será la gran final del ESL One Stockholm Major y premiará con US$200.000 al ganador. / ESL One

Además de US$500.000 en premios, los Major entregan puntos que sirven para que todos los equipos del planeta se posicionen en una tabla general. Los 12 mejor ubicados alcanzan un cupo directo al The International.

¿Cuándo y dónde es el ESL One Stockholm 2022 de Dota 2?

El importante torneo se llevará a cabo entre el 12 y 22 de mayo de 2022, en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Hasta el momento se sabe que se contará con público y 18 equipos en competencia.

Además, el torneo manejará un formato de fase de grupos y playoffs, similar a lo visto en The International. La primera parte se desarrollará entre el 12 y 17 de mayo, mientras que la segunda se llevará a cabo entre el 18 y 22 de mayo.