Dota 2 | Los rivales de Infamous Gaming en el torneo Epicenter Major

El equipo peruano Infamous Gaming cerrará su participación en el circuito profesional de Dota 2 de esta temporada participando en el Epicenter Major. Esta competencia de eSports se realizará desde el próximo 22 de junio hasta el 30 del mismo mes en Moscú, Rusia, y es el último 'Major' del Dota Pro Circuit (DPC) y servirá para definir a los clasificados del The International 2019.

El Epicenter Major brindará 4.950 puntos a la clasificación general del DPC y US$ 350.000 en efectivo al primer puesto. El segundo lugar se queda con 3.000 puntos y US$ 170.000, mientras que el tercero consigue US$ 100.000 y 2.100 puntos. En ese sentido, esta competencia oficial puede ayudar a ciertos equipos a clasificar al campeonato mundial del videojuego Dota 2, The International 2019.

En las últimas horas se hizo oficial los cuatro grupos que serán parte del Epicenter Major y ya conocemos en cuál estará Infamous Gaming, el representante peruano. A continuación, los grupos y equipos participantes:

► Grupo A:



Team Secret

Fnatic

PaiN Gaming

Royal Never Give Up

► Grupo B:



Evil Geniuses

Team Liquid

Infamous Gaming

​Gambit Esports

► Grupo C:



Virtus.pro

Alliance

Forward Gaming

Vici Gaming

► Grupo D:



PSG.LGD

OG

Ninjas in Pyjamas

TNC Predator

Infamous Gaming se enfrentará contra Evil Geniuses, Team Liquid y Gambit Esports, los dos primeros ya se encuentran clasificados al The International 2019 y cabe destacar que también han sido campeones a nivel mundial en otras ediciones.

Mientras tanto, el equipo ruso de Gambit Esports no ha participado nunca en un The International y es conocido principalmente por su papel en la escena competitiva de League of Legends.

Aquí el video promocional del Epicenter Major:

El pozo total del Epicenter Major es de US$1'000.000 y los 16 participantes pertenecen a diferentes regiones del mundo como Europa, China, Sudamérica, Sudeste de Asia o Norteamérica.

Asimismo, el formato del Epicenter Major es a Doble eliminación y se llevará a cabo en Moscú, Rusia, del 22 al 30 de junio. Para más información, la sección de Tecnología y Ciencias posee una portada especializada en eSports.

DATO:

The International es el campeonato de eSports de Dota 2 más importante del mundo y reúne a los mejores equipos de la temporada. En la edición 2017, el equipo peruano de Infamous Gaming logró la clasificación y se llevaron más de US$ 100.000 en premios.

