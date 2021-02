Los creadores del popular Dota 2 anunciaron de manera sorpresiva que estaban preparando una serie animada basada en el videojuego. Esta obra se encuentra en las manos de Studio Mir y verá la luz el próximo 25 de marzo a través de la plataforma streaming Netflix. Pero, no es la única franquicia que inspira una producción de este tipo, ya que encontramos nombres otros como The Last of Us o Cuphead.

Asimismo, la serie basada en el MOBA llevará por título Dota: Dragon’s Blood y contará con ocho episodios. Por el momento se conoce que los protagonistas de esta historia serán los personajes Dragón Knight y Mirana.

Videojuegos que han inspirado una serie televisiva

Resident Evil

Este 2021, la franquicia Resident Evil celebra 25 años de existencia y para celebrarlo, Capcom ha preparado una varias novedades para este año. Entre una de estas encontramos a la serie animada Resident Evil: La tiniebla infinita, que contará los sucesos ocurridos luego del videojuego Resident Evil 2 y será estrenada en Netflix. La trama contará con Leon Kennedy y Claire Redfield como protagonistas.

Sumado a esto, Capcom y Netflix preparan otra serie de acción, pero esta será un live-action y narrará la historia de las hijas de Albert Wesker.

The Last of Us

La norteamericana HBO alista una serie basada en la saga The Last of Us, franquicia creada por PlayStation y el estudio Naughty Dog. Esta es dirigida por Craig Mazin, el mismo que estuvo detrás de la dirección de la laureada Chernobyl.

Cabe señalar que a mediados de febrero se confirmó que los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretarán los papeles de Joel y Ellie, respectivamente.

HBO alista serie de “The Last of Us”, la cual que será dirigida por el creador de “Chernobyl”. (Foto: Naughty Dog)

Cyberpunk 2077

Uno de los videojuegos más polémicos de 2020 tendrá una serie animada en Netflix este 2022, confirmaron los estudios de CD Projekt RED el año pasado. Esta producción llevará por nombre Cyberpunk: Edgerunners y tratará la historia de un mercenario que ha crecido en las calles de una ciudad adicta a la tecnología. A la fecha, se sabe que la obra está siendo animada por el estudio japonés Trigger (recordados por SSSS.Dynazenon, BNA: Brand New Animal y Little Witch Academia, etc.)

Cuphead

El juego Cuphead llegará a Netflix este 2021 en una fecha por confirmar. El anuncio original se dio en 2019, gracias al Studio MDHR, creadores del videojuego, y se adelantó que la serie respetará el estilo gráfico del videojuego y que llevará por título The Cuphead Show.

Sobre la serie, se conoce que la protagonizarán los hermanos Cuphead y Mugman, los mismos del videojuego. Además, será una nueva historia.

Halo

La saga de Microsoft tendrá una serie televisiva este 2021. En los últimos meses, los responsables detrás de este proyecto han revelado imágenes y nueva información sobre esta serie que constará de 9 capítulos. Sabemos que el Jefe Maestro será protagonizado por el actor Pablo Schreiber, mientras que en el papel de Cortana encontramos a Jen Taylor.

Halo tendrá su propia serie de acción. (DIfusión)

Assassin’s Creed

La recordada franquicia de asesinos aterrizará a Netflix en formato de serie de acción real en una fecha por confirmar. No sabe dónde estará ambientada ni de qué tratará la trama, ya que Netflix y Ubisoft solo han revelado que están preparando la mencionada serie.

Por otro lado, en 2016, la saga llegó a los cines de la mano de la película Assassin’s Creed. Esta no fue bien recibida por la crítica especializada, obteniendo una puntuación de 36/100 en el portal Metacritic.

The Witcher

Lanzada en 2019, la serie The Witcher se basa en los libros del mismo título del escritor polaco Andrzej Sapkowski, los cuales también inspiraron al estudio CD Projekt RED a crear la elogiada trilogía de videojuegos The Witcher. Se puede ver a través de Netflix y narra las aventuras de Geralt de Rivia, un brujo cazador de demonios que tiene el objetivo de encontrar a la princesa Ciri.

