Mundial de Dota 2 - EN VIVO | Infamous se juega la vida desde las 7:00 a.m. ante Keen

El equipo peruano Infamous Gaming enfrentará desde las 7:00 a.m. al cuadro chino de Keen con el objetivo de mantenerse con vida en el The International 2019, el Mundial de Dota 2 que se desarrolla en Shanghái, China. Este certamen repartirá más de US$ 30 millones entre los participantes.

Aquí podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias del encuentro Infamous vs. Keen:

Cabe destacar que la partida entre Infamous y Keen se regirá bajo el formato de El Mejor de uno (BO1), esto significa que solo hay una oportunidad de pasar a la siguiente ronda para cada equipo. El que pierde, se va eliminado.

Infamous Gaming llega a este encuentro luego de superar la fase de grupos del campeonato, en el que tuvo 16 partidas, de las cuales ganó siete y perdió nueve. En total, acumuló siete puntos.

Así quedó la tabla de posiciones luego de la fase de grupos. En dicha instancia, solo se eliminó a dos equipos; los peor ubicados en cada grupo.

Mundial de Dota 2. Tabla de posiciones de la fase de grupos. (Difusión) Agencias

Ahora la carrera hacia la final está dividida en las fases de upper y lower bracket. En la primera, chocan los cuatro mejores equipos de cada grupo. En lower, donde está Infamous, se enfrentan los que quedaron entre el quinto y el octavo puesto.



La ventaja de este sistema es que recompensa a los mejores equipos de la fase de grupos, pues estos juegan menos partidas. Además, en el caso de que un equipo pierda su partida en la upper bracket, aún tendrá la chance de continuar en competencia, ya que ingresa a la lower bracket automáticamente.



Así será el camino a la gran final del The International 2019. El upper bracket está en la parte superior y el lower bracket, en la parte inferior:

Mundial de Dota 2. El fixture de la final del The International 2019. (Difusión) Agencias

Como se sabe, Dota 2 es uno de los videojuegos más populares del mundo. Cada año, realiza su campeonato mundial que lleva por nombre The International (Ti) y asombra al mundo con la cantidad de dinero que reparte. En la edición 2019, entregará más de 33 millones de dólares entre los equipos participantes.

DATO

- Dota 2 es un videojuego gratuito para PC y se puede descargar a través de Steam.

