Mundial de Dota 2 | Equipo peruano Infamous perdió en su debut | VIDEO

El equipo peruano de Infamous Gaming debutó en el Mundial de Dota 2, The International 2019, con una derrota por 2 a 0 frente a la escuadra de OG, el último campeón del certamen. Ahora, los liderados por 'Stinger', jugarán hoy 15 de agosto a partir de las 8:00 p.m. (hora Perú) contra Na'vi.

The International (Ti) es el campeonato mundial de Dota 2, uno de los videojuegos más populares en Perú (y el mundo). Su escena de eSports es reconocida por la gran cantidad de dinero que entrega en cada Ti y en esta edición se entregará la asombrosa cifra de US$33'044.384 en premios (sigue creciendo),



Aquí la partida en español de Infamous Gaming contra OG.

OG superó en dos partidas a Infamous Gaming tras un excelente trabajo de rotación y presión en las líneas. El equipo europeo no le dio mayores chances a Infamous en las dos partidas. Asimismo, el cuadro nacional todavía tiene que disputar siete encuentros más, por lo que su oportunidad de seguir en carrera está intacta.

El grupo de Infamous Gaming en el Mundial de Dota 2

A continuación te dejamos la imagen con los dos grupos (y sus integrantes) para que evalúes cómo podría irle al team peruano en todo el evento.

Infamous Gaming estará en el Grupo B del The International 2019. (Captura de pantalla) Agencias

La escuadra nacional compartirá la fase grupal con los equipos de OG, Evil Geniuses, Fnatic, Vici Gaming, Natus Vincere, Ninja in Pyjamas, Royal Never Give Up y Virtus.pro. A pesar de que hay equipos que han logrado ganar el Ti en anteriores ocasiones, el grupo B se encuentra balanceado.

A su vez, por el otro lado, el grupo A contará con la presencia de Alliance, TNC Predator, Team Secret, PSG.LGD, Newbee, Mineski, Team Liquid, Keen Gaming y Chaos Esports Club.

(Imagen: Twitter / @Dota2Major) Agencias

Las llaves, fixture y horarios del The International 2019

Ahora que conocemos a los equipos solo nos falta saber sobre las llaves. La página Liquidpedia.net, sitio web que se encarga de publicar datos de la organización de los torneos de Dota 2, publicó el fixture del Ti 2019. Líneas abajo encontrarás la información de ambos grupos.

Infamous Gaming ya comenzó su camino en el The International 2019, su primera partida lamentablemente fue una derrota frente a la escuadra de OG. Sin embargo, aún cuenta con oportunidades de seguir en carrera. A continuación, el horario de todas las partidas del equipo peruano:

Día Hora (hora Perú) Partida Resultado 14/08 03:45 a.m. Infamous Gaming vs. OG 0 - 2 15/08 8:00 p.m. Infamous Gaming vs. Na'vi -- 16/08 01:00 a.m. Infamous Gaming vs. Vici Gaming -- 16/08 06:00 a.m. Infamous Gaming vs. Fnatic -- 16/08 11:30 p.m. Infamous Gaming vs. Evil Geniuses -- 16/08 03:30 a.m. Infamous Gaming vs. Virtus.pro -- 17/08 8:00 p.m. Infamous Gaming vs. Ninjas in Pyjamas -- 18/08 01:00 a.m. Infamous Gaming vs. Royal Never Give Up --

El formato del The International 2019

El The International 2019 contará con 18 equipos en competencia y con un sistema de clasificación que se divide en fase de grupos y lower bracket y upper bracket (en simultáneo). Aquí te explicamos cómo funciona.

En primer lugar, habrá dos grupos de 9 integrantes, los cuales se enfrentarán en un todos contra todos. Luego, los primeros cuatro de cada grupo accederán al upper bracket, los cuatro siguientes a lower bracket y el último puesto (de ambos grupos) será eliminado.

En segundo lugar, las fases de upper y lower bracket. ¿Qué significan? Sencillo: en el primero chocan los cuatro mejores equipos de cada grupo, mientras que en lower los últimos puestos clasificados.

La ventaja de este sistema es que recompensa a los mejores equipos de la fase de grupos. ¿Cómo? Pues juegan menos partidas. A su vez, los que clasifican mediante el lower bracket deberán superar más enfrentamientos.

Además, en el caso de que un equipo pierda su partida en la upper bracket, aún tendrá la chance de continuar en competencia, pues ingresa a la lower bracket automáticamente.

Así será el camino a la gran final del The International 2019. El upper bracket (1) en la parte superior y lower bracket (2) en la posición inferior.

En upper bracket (1) los equipos no tienen tantos enfrentamientos como en la lower bracket (2). (Captura de pantalla) Agencias

Todas las partidas del Ti 2019 se regirán bajo El Mejor de tres, a excepción de la gran final que será un El Mejor de cinco y la primera ronda de la lower bracket (una sola partida).

DATO:

- Dota 2 es un videojuego gratuito para PC y se encuentra a través de Steam.

