André Gutiérrez, ‘Andrucas’, y Daniel González, ‘Danito’, son dos figuras muy conocidas dentro del mundo del videojuego FIFA en el Perú. El primero ha sido seis veces consecutivas campeón nacional, mientras que el segundo es una de las jóvenes promesas con mayor proyección en los eSports de fútbol actualmente.

Desde la sección de eSports de El Comercio decidimos invitarlos para que se enfrenten en tres clásicos de infarto en FIFA 20: Barcelona vs. Real Madrid, Boca Juniors vs. River Plate y Alianza Lima vs. Binacional.

[La transmisión empezará después de las 4 p.m. AQUÍ PONDREMOS EL VIDEO]

Si bien ‘Andrucas’ y ‘Danito’ se conocen y ya se han enfrentado antes en distintos duelos, este versus tiene un sabor especial ya que es el primero de FIFA 20 que se realiza en la sede de El Comercio. Por eso, la expectativa está al tope.

Sobre ‘Andrucas’ podemos decir que tiene 31 años y que hace algunos meses fue fichado por Universitario de Deportes. “Juego FIFA desde los 17 y me distingo por la posesión del balón, toque y armado de jugadas elaboradas”.

“He sido seis veces consecutivas campeón nacional en Perú. Además, he estado seis veces en el World Cyber Games, empezando por Alemania, pasando por EE.UU., China, Corea del Sur y Brasil”, nos cuenta.

‘Danito’, por su parte, tiene 18 años y juega FIFA desde los 15. Entre sus palmarés destaca títulos en 2016, 2017 y 2020. “Siempre suelo escoger a Francia y me distingo por un juego ofensivo y de contragolpe”.

DATO

El enfrentamiento entre ‘Andrucas’ y ‘Danito’ representa la tercera edición de los duelos de eSports que organiza la sección de eSports de El Comercio. Aquí los duelos anteriores:

Duelo de eSports - PES 2020 | U vs. Alianza con pro-players oficiales





Duelo de eSports - Smash | Pepe El Mago vs. Retro Toro

Síguenos en Twitter: