Dying Light 2: Stay Human, la secuela del videojuego de culto desarrollado y lanzado por Techland en 2015, ya está disponible después de varios retrasos. Ambientado en un mundo repleto de zombies y otros peligros, los jugadores podrán disfrutar de cientos de horas de contenido entre la campaña principal y las múltiples misiones secundarias que se pueden encontrar en el vasto mapa.

La Ciudad, el escenario de los acontecimientos de este título, y sus alrededores son lugares plagados de enemigos y, debido a lo complicado que puede resultar atravesar estos páramos, tendremos que usar todos los recursos disponibles para explorar todos los lugares disponibles. Por eso, tras haber jugado varias horas al videojuego, en esta ocasión te traemos 5 consejos que serán útiles para completar el título.

La salud es importante

En Dying Light 2, tenemos la opción de fabricar varias de nuestras propias herramientas usando objetos que recogemos en diversas zonas del mapa. Uno de los más importantes son las medicinas, las cuales nos permitirán curarnos de los daños recibidos por el terreno o los enemigos. Si bien estas pueden ser recolectadas de los cuerpos de los enemigos o compradas en tiendas, lo óptimo es crearlas.

Para ello, es indispensable recoger miel, plantas y setas siempre que las veamos en las zonas que exploremos, ya que estos materiales son necesarios para crear medicinas.

Es primordial contar con medicina para recuperarnos de los daños provocados por caídas y enemigos. (Foto: Techland)

El parkour es tu mejor aliado

La franquicia tiene su identidad marcada por las mecánicas de Parkour que posee. El jugador puede trepar por muros, edificios, montañas o saltar desde grandes alturas y distancias mientras se den las condiciones adecuadas. Al ser tan acrobático, estas habilidades incluso pueden ser usadas en el combate para mantener a raya a un gran grupo de zombies u otros enemigos. Al inicio, puede ser un tanto complicado realizar estas maniobras, pero con más horas de juego se volverá tan natural como caminar o golpear y se volverá cada vez más necesario dominarlo tanto para atravesar los difíciles terrenos como para acabar con hordas.

Eso sí, es importante tener siempre presente la barra de resistencia que aparece en la pantalla. Cada acción demandante restará un poco de esta interfaz y si nos quedamos sin stamina, no podremos atacar o movernos con facilidad, dejándonos a merced de los enemigos.

Aprovecha el ciclo día/noche

Una de las funciones más comentadas por los desarrolladores del juego es el paso entre el día y la noche, no solo porque se ve visualmente espectacular sino porque cambia la forma de juego según el tiempo. En el día, será más sencillo explorar los exteriores de la Ciudad mientras que por las noches será más fácil adentrarse en interiores o zonas oscuras. Es importante tener en cuenta estas características para tomar decisiones respecto a lo que haremos en nuestra sesión. Durante las noches pueden hallarse mejores recompensas mientras que el día nos permitirá buscar los lugares más abiertos del mapa para encontrar nuevas misiones y otros sobrevivientes que nos pueden dar objetos, armas o información importante.

El ciclo de día y noche de Dying Light 2 es uno de los mayores atractivos del videojuego. (Foto: Techland)

Elige con sabiduría

La campaña principal de Dying Light 2 está plagada de decisiones que los jugadores deberán tomar para determinar su estilo de juego y hasta qué misiones o finales obtendrán. Por una parte, tenemos el sistema de mejoras en el que podremos gastar nuestros puntos de habilidad obtenidos al derrotar enemigos, realizando acrobacias de Parkour o simplemente completando algunas misiones. El árbol de habilidades contiene las mejoras que podremos comprar con estos puntos y dependiendo de cual obtengamos, tendremos más posibilidades tanto en combate como en Parkour. Por otra parte, las conversaciones con personajes importantes para la historia a menudo también cuentan con tomas de decisiones y, dependiendo de lo que contestemos, podremos obtener uno de los posibles finales del juego. Elige y disfruta el juego a tu manera.

Dependiendo de la elección en las conversaciones, puede cambiar el rumbo del mundo y la historia. (Foto: Techland)

Siempre ten armas disponibles

Los enemigos en Dying Light 2, tanto zombies como humanos, son feroces y no dudarán en acabar con nosotros siempre que tengan oportunidad. Por ello, es importante contar con una diversidad de armas divididas en tres clases: contundentes, cortantes y de rango; cada una perfecta para las múltiples situaciones que atravesaremos en el juego. Dado que este tipo de objetos poseen una durabilidad determinada, el usarlas constantemente terminará por romperlas, por lo que, si no tenemos un reemplazo, no podremos defendernos como debemos hasta reparar nuestro equipo.

Tener armas siempre disponible te evitará situaciones complicadas contra enemigos. (Foto: Techland)

