Un ejemplo de ello es la Lima Major 2023, evento de Dota 2 realizado en la capital y que fue vista por 262,2 mil espectadores en promedio, según Esports Charts. Solo la final contó con 491.3 mil espectadores entre YouTube, Twitch, Facebook y otros servicios en diferentes idiomas.

El ESL One Berlin Major 2023 es otro de los eventos del popular videojuego de estrategia que está próximo a realizarse. Es el segundo torneo del circuito profesional de Dota 2 y tendrá lugar en Berlín entre el 26 de abril y 7 de mayo. De hecho, por lo pronto, los equipos peruanos Evil Geniuses y Beastcoast buscan ganar el premio mayor de US$500.000.

Sin embargo, estos grandes eventos no son los únicos. A inicios del mes de marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que 9 videojuegos serían utilizados en la Olympic eSports Series 2023. Juegos como Gran Turismo 7, Just Dance 2023 y WBSC eBaseball: Power Pros son algunos de ellos.

Bajo esta línea, está claro que el panorama ha cambiado en el mundo de los eSports y con este también se ha logrado mejorar ciertos puntos para garantizar el desempeño de los jugadores.

Preparación física y mental

Una de las principales mejoras es el énfasis en la preparación física y mental. Contrario a lo que se piensa, los jugadores profesionales de videojuegos también siguen una rutina de entrenamiento físico para mejorar su desempeño.

"Se gana mucho dinero en los torneos y la realidad es que puedes ganar hasta mensualmente, como un trabajo normal"

Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos señala, en una entrevista con este Diario, que desde la fundación se han encargado de promover esta práctica, pues antes no solía ejecutarse en el país.

Se trata de un factor necesario en la preparación de cada persona. De acuerdo con el medio Men’s Health, las rutinas que siguen los ciberatletas se basan en la prevención de lesiones en las muñecas, dedos, cuello y una postura corporal de espalda. Debido a que pasan horas frente a la computadora, son más propensos a verse afectados.

“Yo creo que lo primero que se tiene que preparar es la cabeza, evitar que en tu vida cotidiana tengas problemas”, dice Enzo Paredes, jugador profesional peruano de FIFA, a El Comercio.

De acuerdo con Paredes, los problemas en el entorno causan falta de concentración y motivación afectando, de esta forma, su desempeño en el videojuego. “Si te da la chance de trabajar con un psicólogo, yo creo que es la manera en la cual tienes que trabajar. No verlo como una pérdida de tiempo, si no verlo como una inversión”, agrega.

Por otro lado, el proceso de preparación siempre va a variar de acuerdo al tipo de disciplina en el que se desempeñe el jugador. Quienes jueguen Dota 2, por ejemplo, entrenan diariamente 4 o 6 horas e irá cambiando según lo que señale el head coach. “Estamos hablando que son 5-6 días a la semana, tienes tu entrenamiento en solitario. Dependiendo del rol que juegues o de la posición en la que te desarrolles, evidentemente vas perfeccionando esto con diferentes héroes”, señala Tapia.

Ahora los jugadores profesionales pueden exigir remuneraciones y mejores condiciones para jugar. (Foto: Unsplash)

Luego siguen los entrenamientos grupales en los cuales se pone en práctica lo analizado en el papel. “Antes de una competencia siempre se analiza muchísimo al rival, se ven las partidas del rival, quiénes son los oponentes”, agrega.

Remuneración

“Acá en Perú vemos los deportes electrónicos como algo que no vale la pena, que no hay futuro, que no hay dinero”, señala Paredes. Para el jugador, esta percepción negativa sobre el mundo de los videojuegos se da principalmente por personas de una generación no tan actual.

“Creo que esta generación que esta creciendo poco a poco ya inculca los videojuegos como un deporte y como un futuro, se gana mucho dinero en los torneos y la realidad es que puedes ganar hasta mensualmente, como un trabajo normal”, agrega.

“Definitivamente desde el punto de vista de los jugadores esto ha cambiado bastante”, señala Tapia. Según el fundador de APDEV, ahora los jugadores profesionales pueden exigir remuneraciones y mejores condiciones para jugar.

De acuerdo con el medio CyberAthletiks, un jugador profesional puede llegar a ganar entre US$ 1.000 y US$ 5.000 al mes. De hecho, los integrantes de Gaimin Gladiators se llevaron US$ 200.000 tras ocupar el primer lugar en la Lima Major 2023.

“Entonces ha habido una gran evolución de lo que era antes a lo que es ahora”, agrega Tapia.

¿Un futuro prometedor?

De acuerdo con Enzo Paredes, el futuro en los videojuegos es incierto. “Depende de las empresas privadas y no tanto de los equipos”, señala. Para el profesional, el rol de las empresas privadas será un papel clave en el éxito del rubro, pues son ellos quienes hacen las inversiones.

“Si las empresas privadas no entran al rubro de eSports, ya sea por las razones que tenga, no creo que haya futuro porque al final depende de ellos”, agrega.