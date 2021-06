La convención de videojuegos E3 2021 se viene realizando de manera digital desde el sábado 12 y finaliza el 15 de junio próximo. Como se recuerda, este evento cuenta con la participación de las principales compañías del sector, tales como Microsoft, Nintendo, Ubisoft, etc.

Esta edición, enteramente digital y gratuita, ha servido a los organizadores de la E3 para allanar el camino para próximas ediciones de la popular feria. Sin embargo, todavía se mantiene la intención de regresar a los eventos presenciales en futuras ediciones.

A continuación, te presentamos el resumen de las principales conferencias que se han llevado a cabo en la E3 2021:

Ubisoft : La compañía reveló un nuevo tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora, el videojuego basado en la popular película Avatar de James Cameron y que estrenará en 2022.

La desarrolladora francesa también reveló un adelanto del esperado Far Cry 6, que se lanza el 7 de octubre de este año para consolas y PC. Asimismo, otro anuncio de peso de Ubisoft fue Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la secuela de Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Devolver : La editora responsable de títulos como Katana Zero o My Friend Zero anunció Trek to Yomi, un título en el que encarnamos a un samurái solitario que deberá viajar más allá de la vida y muerte para decidir su camino. El videojuego está siendo desarrollado por Flying Wild Hog, creadores de Shadow Warrior 3.

En la conferencia de Devolver también se presentó Death’s Door, un juego de acción que debuta el 20 de julio.

Xbox & Bethesda Games Showcase : Microsoft reveló diversas novedades sobre sus franquicias: Halo Infinite tendrá un modo multijugador gratuito y estrenará en navidades de 2021, Forza Horizon 5 se ambientará en México y se lanzará en noviembre, y se anunció Diablo II Resurrected para setiembre.

Por parte de Bethesda, se mostró un tráiler inédito del videojuego futurista Starfield, del cual no se tenían detalles. Su fecha de lanzamiento está prevista para noviembre de 2022 como exclusiva de Xbox Series X/S. Sumado a esto, 10 títulos de la compañía llegan al servicio por suscripción Xbox Game Pass, incluido el laureado Doom: Eternal.

PC Gaming Show : La revista especializada PC Gamer tuvo su propio evento y en él se mostró un nuevo adelanto de Soulstice, un videojuego ‘hack’n slash’ de fantasía y rol que estará disponible en 2022 tanto en PC como en las consolas.

AMD reveló en el PC Gaming Show un mando desarrollado que se lleva en la muñeca con una correa de neopreno y se basa en los impulsos neurológicos y que puede ahorrar milisegundos en las acciones al jugar a eSports.

Square Enix Presents : La japonesa Square Enix ha presentado su nuevo videojuego Marvel’s Guardians of the Galaxy, protagonizado por los superhéroes de Marvel del mismo nombre y que lanzará el 26 de octubre, y ha anunciado el nuevo Stranger of Paradise, precuela de Final Fantasy.

Nvidia : La empresa tecnológica Nvidia reveló que Rainbow Six Siege ya cuenta con la tecnología DLSS para aumentar el rendimiento, mientras que Doom: Eternal recibirá una actualización que sumará el DLSS y ray tracing al juego este 29 de junio

Nintendo Direc t : El martes 15 será el día de clausura de la conferencia, y es la fecha elegida por Nintendo para la celebración de una de sus emisiones Nintendo Direct, que tendrá lugar a las 11:00 a.m. con una duración de unos 40 minutos. Se pondrá en foco los títulos que se estrenarán este año.

