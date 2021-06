Nintendo llevará a cabo un nuevo Direct este martes desde las 11:00 a.m. a propósito de la E3 2021, la mayor feria de videojuegos del mundo que este año se está llevando a cabo de manera digital. La presentación de la compañía japonesa cierra el último día de conferencias de la E3.

Según reportes de Bloomberg, Nintendo estaría por lanzar una nueva versión de la consola Nintendo Switch este año, pero la empresa ya señaló que durante el Direct de 40 minutos se enfocarán solo en videojuegos.

Así, podríamos tener novedades sobre los esperados The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (presentado en la E3 2019), algún tráiler del próximo Mario Golf: Super Rush o de los juegos third-party que llegarán a lo largo de este año a la consola híbrida.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 fue anunciado en la E3 2019 durante la conferencia de Nintendo. (Imagen: Nintendo)

Asimismo, después del Nintendo Direct se realizará un Nintendo Treehouse: Live, con tres horas de gameplay de los nuevos juegos para Switch.

Nintendo Direct: fecha y hora

Como mencionamos, el Nintendo Direct se realizará el martes 15 desde las 11:00 a.m. Aquí te dejamos la transmisión:

