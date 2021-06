Nintendo llevó a cabo un nuevo Direct en el marco de la E3 2021, la mayor feria de videojuegos del mundo que este año se ha realizado de manera digital. La presentación de la compañía japonesa cierra el último día de conferencias de la E3.

Aquí te dejamos la transmisión oficial:

Principales anuncios

Nintendo ha confirmado la llegada de diversos videojuegos para su consola híbrida a lo largo de 2021 y 2022:

El anuncio bomba de la conferencia de Nintendo en la E3 2021 ha sido la fecha de estreno de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que está fijada para este 2022.

Sumado a esto, Nintendo presentó una consola Game & Watch para celebrar el 35 aniversario del primer The Legend of Zelda. Esta miniconsola incluye el primero juego de la franquicia The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: The Adventure of Link y la versión de GameBoy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Y una edición especial de Vermin protagonizada por Link.

Además, se presentó el nuevo juego protagonizado por el popular Wario de la franquicia Mario Bros, que se titula WarioWare: Get It Together! y verá la luz el 10 de setiembre.

También se mostró un nuevo videojuego de la mítica saca Metroid, el cual lleva por título Metroid Dread y se trata de la primera entrega en 2D en más de 19 años. Este título se estrena el 10 de octubre.

Suit up as Samus Aran in the first new entry of the 2D #Metroid saga in more than 19 years, #MetroidDread, launching 10/8.



Continue Samus’ story after Metroid Fusion, exploring a strange new planet alone and hunted by the ominous E.M.M.I.



Pre-order: https://t.co/p0Dsf1YiKY pic.twitter.com/gQ40VZbrZT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 15, 2021

Otra noticia fue la fecha de lanzamiento confirmada para Shin Megami Tensei V para el 12 de noviembre.

Asimismo, se reveló que Kazuya de Tekken se sumará al catálogo de personajes jugables de Super Smash Bros. Ultimate, como parte del paquete Fighter Pass Vol. 3.

