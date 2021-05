La convención de videojuegos E3 2021 se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio próximo, y contará con un formato virtual, luego de que la edición del 2020 se haya cancelado por la pandemia por COVID-19.

La E3 2021, que es organizada por la Entertainment Software Association (ESA), tendrá como novedad ser online y gratuita para todos los interesados. También se sabe que habrá una conferencia de prensa en directo y cuatro jornadas de retransmisión.

E3. (Imagen: ESA)

Este evento “totalmente digital” será una experiencia “renovada”, con la que la ESA está “allanando el camino para mucho más en 2022 y más allá”, indicó en un comunicado. Sin embargo, la organización mantiene intención de regresar a los eventos presenciales en futuras ediciones.

Entre algunas de las empresas de mayor renombre que han confirmado su participación en la E3 2021 tenemos a Xbox, Nintendo, Ubisoft o Square Enix.

Empresas confirmadas para la E3 2021

A continuación, te contamos sobre las empresas que han confirmado su participación en la E3 2021:

Square Enix

Ubisoft

Xbox / Microsoft

Sega

Nintendo

Capcom

Take-Two

Warner Bros. Games

Koch Media

Bandai Namco

Gearbox Entertainment

Verizon

Binge

XSEED Games

Turtle Beach

Devious Eye

Freedom! Games

NetEase Games

Mythical

Otter Box

Cabe señalar que compañías como Sony, Activision Blizzard, Electronic Arts y Konami confirmaron que no asistirán a esta nueva edición de la E3 2021:

Compañías de la talla de Sony o Electronic Arts en años anteriores han llevado a cabo sus propios eventos a través de Internet (State of Play o EA Play Live), separándose de la E3.

Fechas y horarios de las principales conferencias de la E3 2021

11 de junio

Koch Primetime Gaming Stream: La distribuidora de recordados videojuegos como Saints Row, Dead Island o Metro tendrá una conferencia el próximo viernes 11 de junio desde las 2:00 p.m. (hora Perú).

12 de junio

Ubisoft Forward : La compañía tendrá su presentación en el marco de la E3 2021 el sábado 12 de junio desde las 2:00 p.m. (hora Perú). Se esperan novedades de Far Cry 6, el esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time y de la edición de este año de Just Dance.

Devolver Showcase : La editora responsable de títulos como Katana Zero o My Friend Zero tendrá una conferencia el sábado 12 de junio, aunque todavía no han confirmado la hora exacta de dicho evento.

13 de junio

Xbox & Bethesda Games Showcase : Microsoft celebrará el domingo 13 de junio desde las 12:00 m. su conferencia junto a Bethesda Games, desarrolladora de videojuegos que adquirieron recientemente.

PC Gaming Show / Future Games Show : La revista especializada PC Gamer y Games Radar llevarán a cabo un evento conjunto en el marco de la E3 2021 el próximo sábado 13 de junio,

Wholesome Direct 2021 : El estudio independiente Wholesome presentará una serie de novedades sobre sus próximos videojuegos indie que sacarán a la venta. Este casa desarrolladora tendrá su evento el sábado 13 de junio desde las 12:00 m. (hora Perú).

14 de junio

Limited Run Games : La editora independiente revelará el 14 de junio desde las 3:00 p.m. (hora Perú) más de 25 videojuegos en su charla en el E3 2021.

22 de julio

EA Play Live 2021 : Como es costumbre con Electronic Arts, la compañía celebrará su transmisión EA Play Live fuera de la E3 2021. Este evento se realizará el 22 de julio y en él habrá novedades acerca del nuevo FIFA y del siguiente Battlefield 6.





